Россия и Япония договорились укреплять связи в военной сфере, заявил Шойгу
30 мая 2019 14:50
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"В ходе отдельной встречи с господином (министром обороны Японии Такэси) Ивая подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере... Договорились укреплять связи в военно-морской области", - сказал Шойгу, выступление которого транслировалось в YouTube на странице Ruptly.
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