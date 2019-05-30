Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 30 мая, 16:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/05:
USD 64.91
0.37
EUR 72.41
0.24
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия и Япония договорились укреплять связи в военной сфере, заявил Шойгу

30 мая 2019 14:50
69
Во время переговоров глав МИД и обороны в Токио в формате
Как передает РИА Новости, Москва и Токио договорились укреплять связи в военно-морской области, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам переговоров глав МИД и обороны в Токио в формате "2+2".

"В ходе отдельной встречи с господином (министром обороны Японии Такэси) Ивая подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере... Договорились укреплять связи в военно-морской области", - сказал Шойгу, выступление которого транслировалось в YouTube на странице Ruptly
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
30 мая 2019  14:50
Во время переговоров глав МИД и обороны в Токио в формате "2+2".
Россия и Япония договорились укреплять связи в военной сфере, заявил Шойгу
Во время переговоров глав МИД и обороны в Токио в формате "2+2".   Политика региона
62
30 мая 2019  10:08
В Тольятти хотят вернуть выборы мэров городов
В Тольятти хотят вернуть выборы мэров городов
Если в губдуме согласятся, то придется вносить изменения в областной закон. Политика региона
144
28 мая 2019  23:19
Политик неоднократно изъявлял желание вернуться на Украину, чтобы увидеть друзей, консультировать молодёжь и читать лекции.
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Политик неоднократно изъявлял желание вернуться на Украину, чтобы увидеть друзей, консультировать молодёжь и читать лекции.  Политика региона
243
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1644
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1218
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1209
Весь список


Видео
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
332
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
609
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
711
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
15202
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
625
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
665
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
458
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
583
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
501
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
934
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
859
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
788
Весь список

Мероприятия
В СО проходит акция «Судебные приставы — детям»
В СОУНБ открывается выставка «Выбор»
Чувашский праздник Акатуй отметят в Самарской области
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные