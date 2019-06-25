Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме
25 июня 2019 19:03
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— Мы сегодня подписали соглашение о безвизовых поездках для наших граждан, что, конечно, будет способствовать и увеличению туристического потока, и в целом развитию контактов между деловыми кругами и по другим линиям, — сообщил Лавров.
Министр отметил, что в прошлом году возросло количество поездок россиян на Мальдивы, в 2019 году эта тенденция сохраняется. По его словам, мальдивская сторона заверила, что будет уделять повышенное внимание обеспечению безопасности иностранных гостей.
Фото: Pixabay
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