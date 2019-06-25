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Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме

25 июня 2019 19:03
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Стороны уверены, что данный шаг будет способствовать увеличению турпотока между странами.
Россия и Мальдивская Республика договорились о взаимной отмене виз. Соглашение было подписано по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Мальдив Абдуллы Шахида в Москве, передает life.ru.

— Мы сегодня подписали соглашение о безвизовых поездках для наших граждан, что, конечно, будет способствовать и увеличению туристического потока, и в целом развитию контактов между деловыми кругами и по другим линиям, — сообщил Лавров.

Министр отметил, что в прошлом году возросло количество поездок россиян на Мальдивы, в 2019 году эта тенденция сохраняется. По его словам, мальдивская сторона заверила, что будет уделять повышенное внимание обеспечению безопасности иностранных гостей. 


Фото:  Pixabay
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