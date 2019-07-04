Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
4 июля 2019 22:23
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"Министерства транспорта Чехии и РФ договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между обеими странами. До конца лета ведомства продолжат переговоры с целью обсудить рамки дальнейшего сотрудничества на последующий период", - сказал Йемелка.
Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа".
Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.
Позднее Минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.
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