Россия и Болгария начали строительство "Балканского потока"
18 сентября 2019 23:52
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— Строительство "Балканского потока" начинается, во время честной и открытой процедуры государственная компания из Саудовской Аравии стала исполнителем проекта, — приводит ТАСС слова Борисова.
По словам премьер-министра, сегодня, 18 сентября, был подписан договор о строительстве газопровода. В Болгарию уже доставили 90% труб из России. Планируется, что до конца января 2020 года будет проложено 308 километров газопровода.
Как отметил премьер, после неудачи проекта "Южный поток" стране предоставляется новый шанс для того, чтобы реализовать "проект строительства глобального газопровода".
— Мы приняли все условия, которые болгарское руководство предъявляет к газопроводу. Российская сторона поставляет трубы. Мы участвуем в этом проекте своей продукцией, — цитирует агентство Мантурова.
Согласно прогнозам, ежегодная прибыль "Булгартрансгаза" в случае успешной реализации проекта составит около 360 миллионов левов (около 180 миллионов евро).
Фото: соцсети
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