Роман Самсонов уезжает из Самары и будет курировать работу НОЦ из федерального центра
20 ноября 2019 15:58
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образовательным центром (НОЦ) региона. В каком именно формате, сейчас обсуждается. «Сегодня в Москве общее собрание Российского газового
общества, на котором, надеюсь, буду утвержден директором» - поделился с медиаслужбой НОЦ Роман Самсонов.
Напомним, директором НОЦ СО, управляющей компанией которого выступает АНО «Институт Регионального Развития», Самсонов назначен 2 сентября. Однако, находясь в должности первого проректора Самарского национально-исследовательского Университета, было сложно удерживать баланс интересов всех участников консорциума, отсюда решение покинуть вуз.
«Кроме того, сейчас обсуждается вопрос развития Инжинирингового центра Института реноваций будущего, который был создан в рамках Самарского
Университета и сегодня становится проектом уровня НОЦ. Реализация задач идет совместно с Санкт-Петербургским Политехом имени Петра Великого.
Таким образом, у Самарского региона есть все шансы выхода в лидеры федерального, а затем и мирового уровня. Я думаю, у меня остается возможность, заниматься этим проектом. Однако, моя вовлеченность будет носить скорее консультативный характер в качестве члена наблюдательного совета, поскольку находиться я буду в основном в Москве» – сообщил Роман Самсонов.
Оценивая уровень Самарского НОЦ, Самсонов отметил высокие перспективы и масштаб научных проектов, направленных на попадание в следующую пятерку НОЦ мирового уровня. Присутствие в консорциуме НОЦ – это связь крупнейших производственных предприятий: ПАО "АВТОВАЗ", ПАО "Кузнецов", АО "ИНЦ Концерна "Вега", АО "Металлист-Самара", ООО "Самара Авиагаз" и ведущих вузов региона: Самарского университета, СамГТУ, СамГМУ, Самарского государственного университета путей сообщения, Тольяттинского государственного университета и Самарского государственного аграрного университета.
Участниками НОЦ Самарской области также являются крупнейшие научные организации - Самарский НЦ РАН, Самарский филиал ФИАН.
Стратегические индустриальные партнеры НОЦ СО - госкорпорации «Роскосмос» и «Ростех».
По словам Романа Самсонова, НОЦ – это сотрудничество между разными сферами науки и образования, экономики, производства и бизнеса, что позволяет на более эффективных принципах объединять существующие ресурсы и вводить новых людей, обеспечивая уровень «best-in-class» инновационных продуктов, программного обеспечения, новых технологий, коллабораций, а также глубоких преобразований, для которых наступило «время возможностей».
«Развитие НОЦ Самарской области тесно связано с развитием его управляющей компании «Института регионального развития», и уже сейчас очевидно, что этот проект будет успешным. За короткий срок, благодаря активной позиции генерального директора ИРР Ольги Михеевой, сделано очень многое. В состав консорциума НОЦ помимо самарских вошли федеральные учебные заведения, ведутся переговоры с международными партнерами, из Мексики и Белоруссии. Я уверен, что это достойный пример для других регионов», - подчеркнул Роман Самсонов, передает пресс-служба облправительства.
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