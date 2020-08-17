Родителям близнецов-первоклашек: в Самаре реализуется новая мера поддержки семей с детьми

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары информирует о предоставлении единовременной денежной выплаты родителям близнецов (двойняшек) – учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования.
Оказание такой дополнительной меры поддержки семей с детьми стало возможным благодаря целевой программе городского округа Самара «Самара социальная», реализуемой в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Право на получение единовременной выплаты имеет один из родителей близнецов (двух и более детей). Выплата осуществляется при условии, что родители и близнецы являются гражданами Российской Федерации и зарегистрированы по месту жительства на территории городского округа Самара, носит заявительный характер, и предоставляется однократно в период с 1 июля по 30 ноября года, в котором дети были зачислены в 1 класс. Размер выплаты составляет 5 000 рублей на каждого ребенка.
Для ее получения необходимо обратиться в МКУ г.о. Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки» по месту жительства либо в одно из отделений «МФЦ» и представить соответствующие документы, с которыми можно ознакомиться здесь
, передает пресс-служба горадминистрации.
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