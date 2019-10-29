Рекультивация территории бывшего Средне-Волжского завода химикатов в Чапаевске начнется в 2020 году

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Губернатор Самарской областипроводит серию встреч с главами муниципальных образований, во время которых обсуждаются предварительные итоги реализации нацпроектов на местах и перспективные планы развития территорий.На одну из таких встреч был приглашен глава Чапаевска. Он доложил главе региона о том, что в рамках национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, в городе ведутся работы по строительству детского сада на 240 мест, 60 из которых предусмотрено для детей ясельного возраста. Учреждение будет введено в эксплуатацию в 2020 году.Кроме того, активно ведется работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: к концу 2019 года планируется расселить 551 м2 непригодного жилья. Таким образом, новый дом в этом году обретут более 30 жителей Чапаевска. Также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено два общественных пространства и семь дворовых территорий, а в рамках нацпроекта «Образование» оборудовано 2 кабинета «Технология» в школе №4.Серьезные изменения ждут город в рамках нацпроекта «Экология»: через несколько месяцев стартует реализация проекта по рекультивации территории бывшего Средне-Волжского завода химикатов. Территория бывшего завода является одним из наиболее крупных источников поступления диоксинов в окружающую среду в стране. Однако вопрос рекультивации не решался долгие годы, но теперь по поручению главы региона объект включен в нацпроект, работы стартуют в 2020 году. Средства на рекультивацию территории уже предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах.«Город длительное время считался неблагоприятным в экологическом плане, и для нас критически важна ликвидация накопленного негативного эффекта от завода СВЗХ. Я знаю, что в этом вопросе есть ваш личный вклад. Я бы хотел вам поблагодарить от лица всех жителей, Дмитрий Игоревич», – обратился Виталий Ащепков к главе региона.Дмитрий Азаров отметил, что проект носит высокую социальную значимость и поручил главе города особо контролировать сроки и качество проведения работ на всех этапах.«Практически по всем десяти нацпроектам, в которых участвует Чапаевск, идет выполнение, либо перевыполнение показателей, – отметил мэр Чапаевска. – Есть момент, который меня беспокоит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – это обеспеченность кадрами».Виталий Ащепков рассказал губернатору, что для решения данной проблемы муниципалитет предпринимает ряд мер. В частности, проводит работу по обеспечению жильем медработников: за последние два года выделено 18 квартир, до конца года будет выделено еще три. Кроме того, муниципалитет выплачивает единовременные выплаты в размере 150 тысяч рублей тем специалистам, которые приходят на работу в местные учреждения здравоохранения. Глава региона поручил не ограничиваться этими мерами и изучить опыт коллег из других муниципалитетов, которые при незначительном бюджете добиваются серьезных успехов в этой сфере. В качестве примера Дмитрий Азаров привел Белгородскую область. «Мы обязательно изучим опыт коллег в максимально короткие сроки, постараемся найти те варианты, которые в нашей ситуации смогут помочь», – отметит Виталий Ащепков.В ходе встречи глава Чапаевска обратился к Дмитрию Азарову с просьбой оказать содействие в проведении ремонтных работ ДК имени Горького. Строительство Дворца культуры началось еще в 30-е годы и продолжалось вплоть до начала Великой Отечественной войны. Из-за военного положения страны работы были приостановлены и возобновились лишь к 1953 году. По словам главы города, ДК, который в январе этого года был включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, нуждается в проведении реставрационных работ. Кровля здания, коммуникации и внутренние помещения не ремонтировались много лет, из-за чего со временем пришли в ненадлежащее состояние.Глава региона Дмитрий Азаров поручил мэру Чапаевска подготовить подробную информацию по ДК, включая смету с предварительной стоимостью работ. Документы будут переданы профильным министерствам для тщательного анализа и рассмотрения вопроса о поиске средств на проведение работ.В завершении встречи Виталий Ащепков поблагодарил Дмитрия Азарова за решение вопроса по присвоению Чапаевску статуса территории опережающего социально-экономического развития: «Я как никто другой знаю, насколько велико ваше участие в этом вопросе».«Нам важно, чтобы эти все механизмы, инструментарии, которые нам дало Правительство РФ, были использованы эффективно, – сказал Дмитрий Азаров. – Поэтому активнее работайте с профильным министерством над представлением ТОСЭР Чапаевск на различных площадках. Презентуйте набор компетенций территории, ее отраслевую специфику, участвуйте в отраслевых форумах, прицельно поработайте с предприятиями в области химии и нефтехимии».Напомним, что о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития, в число которых вошел Чапаевск, в феврале этого года объявил Председатель Правительства РФ. Придание Чапаевску статуса ТОСЭР позволит привлечь отечественных и иностранных инвесторов на территорию города, создать комфортные условия для развития бизнеса, а, значит в целом улучшить социально-экономическое состояние муниципалитета и уровень жизни его жителей, передает пресс-служба облправительства.