Реализации программы расселения аварийного жилого фонда в СО идет по графику

21

«Для успешного старта федерального проекта субъекты должны до 31 декабря не менее чем на 90 % выполнить контрактование этапа 2019-2020 годов. Сейчас у нас есть ряд регионов, которые неактивно ведут эту работу или вовсе не приступили к заключению контрактов на приобретение жилья. Руководителям этих субъектов необходимо предпринять все меры, чтобы завершить контрактование в установленный срок», - подчеркнул Максим Егоров.В Самарской области работа по контрактованию ведется в соответствии с графиком. Напомним, Правительством Самарской области разработана и принятагоспрограмма, в соответствии с которой до 1 сентября 2025 года из аварийного жилья будет переселено более 20 тысяч жителей региона. Проект будетреализовываться в шесть этапов. Предусмотрено расселение 343,5 тыс. кв. м аварийного жилья. На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона. В текущем году начата реализация I этапа (2019-2020 годы) госпрограммы, в котором принимают участие 13 муниципальных образований Самарской области.Максим Егоров также отметил, что Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжает принимать заявки от регионов на заключение трехлетних соглашенийна получение финансовой поддержки из федерального бюджета для реализации следующих этапов проекта 2020-2021 годов и 2021-2022 годов и эта работа также должна быть активизирована, передает пресс-служба облправительства.