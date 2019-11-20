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На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона.
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Реализации программы расселения аварийного жилого фонда в СО идет по графику

20 ноября 2019 15:30
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На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона.
18 ноября 2019 года первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие во Всероссийском
селекторном совещании с субъектами Российской Федерации под председательством заместителя главы Минстроя России Максима Егорова. В ходе совещания обсуждались стартовые мероприятия федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Для успешного старта федерального проекта субъекты должны до 31 декабря не менее чем на 90 % выполнить контрактование этапа 2019-2020 годов. Сейчас у нас есть ряд регионов, которые неактивно ведут эту работу или вовсе не приступили к заключению контрактов на приобретение жилья. Руководителям этих субъектов необходимо предпринять все меры, чтобы завершить контрактование в установленный срок», - подчеркнул Максим Егоров.

В Самарской области работа по контрактованию ведется в соответствии с графиком. Напомним, Правительством Самарской области разработана и принята
госпрограмма, в соответствии с которой до 1 сентября 2025 года из аварийного жилья будет переселено более 20 тысяч жителей региона. Проект будет
реализовываться в шесть этапов. Предусмотрено расселение 343,5 тыс. кв. м аварийного жилья. На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более
1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона. В текущем году начата реализация I этапа (2019-2020 годы) госпрограммы, в котором принимают участие 13 муниципальных образований Самарской области.  

Максим Егоров также отметил, что Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжает принимать заявки от регионов на заключение трехлетних соглашений
на получение финансовой поддержки из федерального бюджета для реализации следующих этапов проекта 2020-2021 годов и 2021-2022 годов и эта работа также должна быть активизирована, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Политика региона
20 ноября 2019  15:30
На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона.
Реализации программы расселения аварийного жилого фонда в СО идет по графику
На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях... Политика региона
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