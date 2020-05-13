Расширены меры поддержки для семей с детьми

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Напомним, что согласно предыдущему Указу Президента от 7 апреля 2020 года, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет положены семьям, которые имели право на материнский капитал или приобретут это право до 1 июля текущего года. По словам Управляющего ПФР по Самарской области Анны Зайцевой, этой мерой социальной поддержки уже воспользовалась 41 тысяча семей в регионе. На эти цели из федерального бюджета направлено более 239 млн. рублей.Новым Указом Президента от 11 мая категория получателей этой выплаты расширена. Теперь она полагается всем семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет независимо от наличия права на материнский капитал. Сюда попадают дети, рожденные в семье первыми в 2017, 2018, 2019 и годах. До 1 января 2020 года эти семьи не имели права на получение материнского капитала, но теперь ежемесячная выплата 5 тысяч рублей им также полагается. «Мы ожидаем, что за выплатами по этому основанию в Пенсионный фонд обратится еще более 40 тысяч семей Самарской области», - отметила Анна Зайцева.Кроме того, новым Указом введена единовременная выплата на детей в возрасте от 3 до 15 лет (включительно) в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По прогнозам ПФР, в регионе около 470 тысяч получателей имеют право на эту выплату. В категорию получателей попадают дети, для которых период от трех до 16 лет должен наступить с 11 мая по 1 июля 2020 года. Критерий нуждаемости при осуществлении этой выплаты не учитывается, то есть на нее имеют право абсолютно все семьи с детьми указанного возраста вне зависимости от уровня доходов.Подать заявление на получение мер поддержки в виде ежемесячной и единовременной выплаты можно через портал Госуслуг. В заявлении указывается ФИО заявителя, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, данные свидетельства о рождении ребенка и реквизиты счета для перечисления средств.Обратиться в отделение Пенсионного фонда можно и лично. Для этого нужно прийти в клиентскую службу и представить необходимый пакет документов. Для опекунов, попечителей и приемных родителей личный прием - это единственный способ подачи заявления, поскольку они должны сами подтвердить свой статус и полномочия в отношении ребенка. «В период действия ограничительных мер наши клиентские службы работают по предварительной записи, - отметила Анна Зайцева. – А после открытия МФЦ – 14 мая - можно будет обращаться с заявлениями и туда». Подать заявление можно в любой территориальный орган ПФР вне зависимости от регистрации, места проживания или места пребывания заявителя.Выплаты начнутся после 1 июня.Важно отметить, что на эти выплаты имеют право граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны.Еще один нюанс: при оформлении ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребенка до 3 лет заявителем должен быть только обладатель сертификата на материнский капитал (как правило, это мама ребенка). При оформлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет заявителем может быть любой родитель, указанный в свидетельстве о рождении ребенка.При этом средства могут быть перечислены только на банковский счет заявителя. Перечисление денег на счет другого лица не допускается.В случае обращения обоих родителей по вопросу выплаты, удовлетворено будет заявление, поданное первым.Задать вопросы по выплатам можно по телефону «горячей линии» контакт-центра ПФР:, передает пресс-служба облправительства.