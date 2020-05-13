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Новости /  Политика /  Политика региона  

Расширены меры поддержки для семей с детьми

13 мая 2020 17:54
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Задать вопросы по выплатам можно по телефону «горячей линии».
Президент России Владимир Путин 11 мая 2020 года объявил о новых мерах поддержки семей с детьми. Так, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года. Кроме того, этим указом введена новая единовременная выплата семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Напомним, что согласно предыдущему Указу Президента от 7 апреля 2020 года, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет положены семьям, которые имели право на материнский капитал или приобретут это право до 1 июля текущего года. По словам Управляющего ПФР по Самарской области Анны Зайцевой, этой мерой социальной поддержки уже воспользовалась 41 тысяча семей в регионе. На эти цели из федерального бюджета направлено более 239 млн. рублей.

Новым Указом Президента от 11 мая категория получателей этой выплаты расширена. Теперь она полагается всем семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет независимо от наличия права на материнский капитал. Сюда попадают дети, рожденные в семье первыми в 2017, 2018, 2019 и годах. До 1 января 2020 года эти семьи не имели права на получение материнского капитала, но теперь ежемесячная выплата 5 тысяч рублей им также полагается. «Мы ожидаем, что за выплатами по этому основанию в Пенсионный фонд обратится еще более 40 тысяч семей Самарской области», - отметила Анна Зайцева.

Кроме того, новым Указом введена единовременная выплата на детей в возрасте от 3 до 15 лет (включительно) в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. По прогнозам ПФР, в регионе около 470 тысяч получателей имеют право на эту выплату. В категорию получателей попадают дети, для которых период от трех до 16 лет должен наступить с 11 мая по 1 июля 2020 года. Критерий нуждаемости при осуществлении этой выплаты не учитывается, то есть на нее имеют право абсолютно все семьи с детьми указанного возраста вне зависимости от уровня доходов.

Подать заявление на получение мер поддержки в виде ежемесячной и единовременной выплаты можно через портал Госуслуг. В заявлении указывается ФИО заявителя, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, данные свидетельства о рождении ребенка и реквизиты счета для перечисления средств.
Обратиться в отделение Пенсионного фонда можно и лично. Для этого нужно прийти в клиентскую службу и представить необходимый пакет документов. Для опекунов, попечителей и приемных родителей личный прием - это единственный способ подачи заявления, поскольку они должны сами подтвердить свой статус и полномочия в отношении ребенка. «В период действия ограничительных мер наши клиентские службы работают по предварительной записи, - отметила Анна Зайцева. – А после открытия МФЦ – 14 мая - можно будет обращаться с заявлениями и туда». Подать заявление можно в любой территориальный орган ПФР вне зависимости от регистрации, места проживания или места пребывания заявителя.

Выплаты начнутся после 1 июня.

Важно отметить, что на эти выплаты имеют право граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны.

Еще один нюанс: при оформлении ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей на ребенка до 3 лет заявителем должен быть только обладатель сертификата на материнский капитал (как правило, это мама ребенка). При оформлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет заявителем может быть любой родитель, указанный в свидетельстве о рождении ребенка.

При этом средства могут быть перечислены только на банковский счет заявителя. Перечисление денег на счет другого лица не допускается.
В случае обращения обоих родителей по вопросу выплаты, удовлетворено будет заявление, поданное первым.

Задать вопросы по выплатам можно по телефону «горячей линии» контакт-центра ПФР: 8 (846) 339-30-30, передает пресс-служба облправительства.
 
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