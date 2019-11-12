Расселение из ветхого и аварийного жилья: уже в этом году около пятисот человек будут переселены в новые квартиры
12 ноября 2019 14:14
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В настоящее время в муниципалитетах и городских округах губернии активно приобретается новое жилье для граждан, участвующих в программе переселения. Больше всего закуплено Сызранью – 1627 кв. метров для 37 граждан.
Реализация мероприятий по переселению граждан находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Представляя обновленную стратегию социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, глава региона подчеркнул, что решение жилищного вопроса находится в зоне особого внимания региональных властей: «Для любого человека огромное значение имеет качество среды проживания. Поэтому в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году мы начали реализовывать новую программу расселения ветхого и аварийного жилья. В этом году в новые квартиры будут переселены около пятисот человек, в 2020 году — в два раза больше».
В целях исполнения поставленных Президентом РФ и губернатором Самарской области задач, областным правительством разработана и принята госпрограмма, в соответствии с которой до 1 сентября 2025 года из аварийного жилья будет переселено более 20 тысяч жителей региона.
Проект будет реализовываться в шесть этапов. Предусмотрено расселение 343,5 тыс. кв.м аварийного жилья. На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона, передает пресс-служба облправительства.
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