Работа над областным бюджетом на ближайшие три года продолжается совместно с депутатами Самарской Губдумы
15 ноября 2019 17:50
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Как отметил Виктор Кудряшов, во время подготовки главного финансового документа региона поступило много предложений и от депутатов, и от руководителей органов местного самоуправления. Все инициативы очень внимательно рассматривались и, по возможности, учитывались при формировании бюджета.
Бюджет на ближайший трехлетний период сформирован бездефицитным, социально ориентированным и, что очень важно – это бюджет развития.
«В следующем году 85% всех расходов областного бюджета будут направлены на решение социальных вопросов в здравоохранении, социальной политике, культуре, спорте и другом. Для того чтобы обеспечивать социальные расходы и увеличивать их, необходимо развивать экономику. Темпы роста промышленного производства, достигнутые в области в текущем году, существенно опережают среднероссийские показатели. Наш регион – один из лидеров в стране по темпам роста внебюджетных инвестиций. В прошлом году этот показатель составил 9,3%, в этом году прогнозируем рост ещё на 4,8%. В проекте бюджета предусмотрено увеличение инвестиционных расходов. В 2020 году общий объём капитальных вложений превысит 30 млрд. рублей. Тем самым создаются точки роста для экономики», - подчеркнул председатель Правительства.
Доходы и расходы областного бюджета в 2020 году планируются в объеме 149317,5 млн. рублей. Проектом бюджета предусмотрено увеличение расходов на
образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт.
По поручению губернатора с 1 января 2020 года будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам – ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда Самарской области и некоторым другим категориям.
В следующем году в регионе по инициативе Дмитрия Азарова появится новая мера поддержки семей с детьми – «Подарок новорождённому». Подарочный комплект стоимостью 10 тыс. рублей будет вручаться семьям, в которых родился первый ребёнок. В целях оказания социальной поддержки семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, принято решение об обеспечение таких детей, обучающихся в учреждениях общего и среднего профессионального образования, двухразовым питанием.
Принято решение об индексации заработной платы всем работникам бюджетной сферы, не попавшим под действие «майских» указов Президента.
В проекте бюджета в ближайшие три года предусмотрены средства на улучшение жилищных условий молодых семей. 1280 молодых семей смогут получить жильё уже в 2020 году. Кроме того, предусмотрены средства на компенсацию процентов по ипотеке семьям с детьми, участникам программы «Молодой семье – доступное жильё», достигшим 36-летнего возраста.
В проекте бюджета заложены средства на подготовку и проведение празднования 75-й годовщины Победы. Кроме того, будут выполнены работы по ремонту и благоустройству военно-исторических мемориальных комплексов (памятников), мест захоронений участников Великой Отечественной войны.
На период 2020-2022 годов запланированы расходы на проектирование, строительство и реконструкцию 11 объектов здравоохранения (6 поликлинических
отделений, инфекционный корпус Сызранской горбольницы, здание Нефтегорской ЦРБ и др.), 15 детских садов (в г.о. Самара, Тольятти, Чапаевск, м.р. Волжский, Красноярский, Ставропольский), 5 новых школ (3 в г.о. Самара, по одной – в Тольятти и Ставропольском районе), 9 учреждений культуры (в том числе: завершение в 2020 году реставрации здания театра кукол в Самаре, начало реконструкции государственного цирка, возведение сельских домов культуры в 4 муниципальных районах области).
Впервые за несколько лет на территории региона будут возведены и реконструированы корпуса в 7 детских оздоровительных лагерях и 2 учреждений
социального обслуживания населения.
Запланировано устройство 54 многофункциональных спортивных площадок и 12 универсальных спортивных комплексов.
Особое внимание будет уделено реализации приоритетных национальных проектов. На эти цели запланировано направить 30,6 млрд. рублей, а также будут
привлечены средства федерального бюджета.
Сегодня участники расширенного заседания обсудили основные параметры доходной и расходной частей проекта областного бюджета. Во вторник, 19 ноября, проект закона об областном бюджете на ближайшие три года будет рассмотрен депутатами Самарской Губернской Думы в первом чтении, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Политика региона
15 ноября 2019 18:29
До работы в областном правительстве Сергей Марков (с 2016 по 2018 годы) руководил Новокуйбышевском, поэтому хорошо знаком с проблематикой города. Политика региона
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15 ноября 2019 17:50
Бюджет на ближайший трехлетний период сформирован бездефицитным, социально ориентированным и, что очень важно – это бюджет развития. Политика региона
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14 ноября 2019 17:24
Обсудили бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Рассмотрели ряд возможных корректировок документа в соответствии с наказами губернатора. Политика региона
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