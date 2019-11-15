Я нашел ошибку
Главные новости: 
Аптечная сеть разместила на улицах города Самара рекламу со слоганом «Разыскивается провизорро! Работа, которая приносит счастье».
«Виту» наказали за «провизорро»
В этом спорткомплексе будет заниматься, в том числе, местная футбольная команда.
В Челно-Вершинах состоялось открытие спорткомплекса "Колос"
Сейчас ученый находится в Институте имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Все поджоги произошли в один день — 7 ноября.
Поджигатели автомашин опять оживились, жертвами их активности стали три иномарки
Заседание рабочей группы – одно из центральных событий культурного форума – привлекло внимание экспертов в области культуры, в том числе международных.
Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре во время Санкт-Петербургского международного культурного форума
Правительство Самарской области подписало соглашение с одним из ведущих музеев России и мира – московским музеем изобразительных искусств имени Пушкина.
В Самарской области появится академия Пушкинского музея
До работы в областном правительстве Сергей Марков (с 2016 по 2018 годы) руководил Новокуйбышевском, поэтому хорошо знаком с проблематикой города.
Главой Новокуйбышевска избран Сергей Марков
Действующий руководитель возглавляет вуз с 2009 года.
Ректором СамГТУ переизбран Дмитрий Быков
сегодня  Пятница, 15 ноября, 21:19
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 63.89
-0.32
EUR 70.41
-0.27
Новости /  Политика /  Политика региона  

Работа над областным бюджетом на ближайшие три года продолжается совместно с депутатами Самарской Губдумы

15 ноября 2019 17:50
121
Бюджет на ближайший трехлетний период сформирован бездефицитным, социально ориентированным и, что очень важно – это бюджет развития.
Сегодня, 15 ноября 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и члены областного кабинета министров приняли участие в расширенном заседании комитета Самарской Губернской Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Главным вопросом повестки дня стало обсуждение параметров расходов областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Как отметил Виктор Кудряшов, во время подготовки главного финансового документа региона поступило много предложений и от депутатов, и от руководителей органов местного самоуправления. Все инициативы очень внимательно рассматривались и, по возможности, учитывались при формировании бюджета.

Бюджет на ближайший трехлетний период сформирован бездефицитным, социально ориентированным и, что очень важно – это бюджет развития.

«В следующем году 85% всех расходов областного бюджета будут направлены на решение социальных вопросов в здравоохранении, социальной политике, культуре, спорте и другом. Для того чтобы обеспечивать социальные расходы и увеличивать их, необходимо развивать экономику. Темпы роста промышленного производства, достигнутые в области в текущем году, существенно опережают среднероссийские показатели. Наш регион – один из лидеров в стране по темпам роста внебюджетных инвестиций. В прошлом году этот показатель составил 9,3%, в этом году прогнозируем рост ещё на 4,8%. В проекте бюджета предусмотрено увеличение инвестиционных расходов. В 2020 году общий объём капитальных вложений превысит 30 млрд. рублей. Тем самым создаются точки роста для экономики», - подчеркнул председатель Правительства.

Доходы и расходы областного бюджета в 2020 году планируются в объеме 149317,5 млн. рублей. Проектом бюджета предусмотрено увеличение расходов на
образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт.

По поручению губернатора с 1 января 2020 года будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам – ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда Самарской области и некоторым другим категориям.

В следующем году в регионе по инициативе Дмитрия Азарова появится новая мера поддержки семей с детьми – «Подарок новорождённому». Подарочный комплект стоимостью 10 тыс. рублей будет вручаться семьям, в которых родился первый ребёнок. В целях оказания социальной поддержки семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, принято решение об обеспечение таких детей, обучающихся в учреждениях общего и среднего профессионального образования, двухразовым питанием.

Принято решение об индексации заработной платы всем работникам бюджетной сферы, не попавшим под действие «майских» указов Президента.

В проекте бюджета в ближайшие три года предусмотрены средства на улучшение жилищных условий молодых семей. 1280 молодых семей смогут получить жильё уже в 2020 году. Кроме того, предусмотрены средства на компенсацию процентов по ипотеке семьям с детьми, участникам программы «Молодой семье – доступное жильё», достигшим 36-летнего возраста.

В проекте бюджета заложены средства на подготовку и проведение празднования 75-й годовщины Победы. Кроме того, будут выполнены работы по ремонту и благоустройству военно-исторических мемориальных комплексов (памятников), мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

На период 2020-2022 годов запланированы расходы на проектирование, строительство и реконструкцию 11 объектов здравоохранения (6 поликлинических
отделений, инфекционный корпус Сызранской горбольницы, здание Нефтегорской ЦРБ и др.), 15 детских садов (в г.о. Самара, Тольятти, Чапаевск, м.р. Волжский, Красноярский, Ставропольский), 5 новых школ (3 в г.о. Самара, по одной – в Тольятти и Ставропольском районе), 9 учреждений культуры (в том числе: завершение в 2020 году реставрации здания театра кукол в Самаре, начало реконструкции государственного цирка, возведение сельских домов культуры в 4 муниципальных районах области).

Впервые за несколько лет на территории региона будут возведены и реконструированы корпуса в 7 детских оздоровительных лагерях и 2 учреждений
социального обслуживания населения.

Запланировано устройство 54 многофункциональных спортивных площадок и 12 универсальных спортивных комплексов.

Особое внимание будет уделено реализации приоритетных национальных проектов. На эти цели запланировано направить 30,6 млрд. рублей, а также будут
привлечены средства федерального бюджета.

Сегодня участники расширенного заседания обсудили основные параметры доходной и расходной частей проекта областного бюджета. Во вторник, 19 ноября, проект закона об областном бюджете на ближайшие три года будет рассмотрен депутатами Самарской Губернской Думы в первом чтении, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
15 ноября 2019  18:29
До работы в областном правительстве Сергей Марков (с 2016 по 2018 годы) руководил Новокуйбышевском, поэтому хорошо знаком с проблематикой города.
Главой Новокуйбышевска избран Сергей Марков
До работы в областном правительстве Сергей Марков (с 2016 по 2018 годы) руководил Новокуйбышевском, поэтому хорошо знаком с проблематикой города.  Политика региона
104
15 ноября 2019  17:50
Бюджет на ближайший трехлетний период сформирован бездефицитным, социально ориентированным и, что очень важно – это бюджет развития.
Работа над областным бюджетом на ближайшие три года продолжается совместно с депутатами Самарской Губдумы
Бюджет на ближайший трехлетний период сформирован бездефицитным, социально ориентированным и, что очень важно – это бюджет развития.    Политика региона
120
14 ноября 2019  17:24
Обсудили бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Рассмотрели ряд возможных корректировок документа в соответствии с наказами губернатора.
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с членами фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы
Обсудили бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.  Рассмотрели ряд возможных корректировок документа в соответствии с наказами губернатора. Политика региона
288
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
491
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
525
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
835
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
195
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
215
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
511
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
649
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
470
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
342
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
442
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1492
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2086
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1422
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1722
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1896
Весь список

Мероприятия
В УФСИН СО состоялось торжественное собрание, посвященное Дню ветерана УИС
В Сызрани открылась модельная библиотека
В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные