Рабочий день Дмитрия Азарова начался в Шигонском районе СО
10 июля 2019 15:06
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Также губернатор дал поручение министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину провести ремонт прилегающих к площади дорог.
Вместе с главой района Дмитрий Азаров осмотрел ветхое здание сельского клуба и поручил проработать варианты либо его восстановления, либо, если это не целесообразно, сноса и строительства на его месте нового здания.
Ещё одна насущная проблема жителей села - отделение почты, которое также находится в ветхом помещении. Дмитрий Азаров поручил обустроить помещение и организовать переезд почтовиков в здание по соседству, где также располагается врачебная амбулатория.
Губернатор вместе с главой района также осмотрел объекты образования - это школа и усольский сельскохозяйственный техникум. Здание школы нуждается в ремонте, глава региона дал профильному ведомству поручение запланировать такую работу и привести учреждение в порядок.
Главная достопримечательность Усолья, - усадьба Орловых-Давыдовых. Некогда роскошное поместье, включающее главный дом, конюшни, хозяйственные постройки, в последние десятилетия ветшает. По документам здание все ещё находится на балансе техникума, который там располагался до середины 70-х годов.
Дмитрий Азаров поручил министерству имущественных отношений СО проработать вопрос по переводу объекта под управление региона и совместно с министерством культуры СО оценить масштабы работ и затраты на восстановление усадьбы как знакового туристического объекта Шигонского района, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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