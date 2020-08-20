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Рабочая поездка Игоря Комарова в Пермский край

20 августа 2020 18:05
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20 августа полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Перми провел совещание по подготовке к Единому дню голосования.
20 августа полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Перми провел совещание по подготовке к Единому дню голосования. Полпред, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления обсудили ход кампании по выборам губернатора края, проанализировали готовность избирательных комиссий и правоохранительных органов к проведению голосования и обеспечению общественного порядка и безопасности избирателей.

Игорь Комаров отметил, что Единый день голосования должен пройти с соблюдением всех мер безопасности: «Мы видим, что работа проведена большая, никаких серьезных замечаний с точки зрения координации работы и обеспечения легитимных и безопасных выборов высшего должностного лица региона мы не видим. Предвыборная кампания проходит штатно, без нарушений, с соблюдением выборного законодательства».

В Единый день голосования, который пройдет с 11 по 13 сентября, наряду с выборами губернатора в крае состоится избрание восьми депутатских собраний муниципальных округов (Бардымский, Большесосновский, Еловский, Карагайский, Кишертский, Куединский, Сивинский, Частинский) и Березниковской гордумы.

После совещания полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на двусторонней встрече обсудили социально-экономическое положение и эпидемиологическую обстановку в регионе.

В этот же день полпред проконтролировал ход выполнения программ по расселению аварийного жилищного фонда, посетив один из отдаленных микрорайонов Перми, где осмотрел здание нового многоквартирного дома для переселения граждан из ветхого жилья. Строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Игорь Комаров сказал, что видит, как в Пермском крае достаточно активно идет процесс расселения из ветхого и аварийного фонда и работает программа развития застроенных территорий: «Усилия предпринимаются большие по темпам и объемам строительства жилья для переселения граждан из аварийного фонда. На ведущих позициях у нас Пермский край. Регион вошел в число лидеров по темпам расселения аварийного жилья в 2019 году. Тема эта очень острая и актуальная. Если накладывать техногенные проблемы, связанные с Березниками – мы отдельно обсудили – считаем, есть все основания ускорить реализацию этих вопросов. В ближайшее время предполагаем проработку указанных тем в целом по округу и отдельно по Пермскому краю», – отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

С начала 2019 года в регионе ликвидирован аварийный фонд общей площадью более 107 тыс. кв. м., 7 тысяч человек переселились в благоустроенное жильё.

Также в рамках рабочей поездки полпред Президента РФ в ПФО осмотрел автодорогу «Восточный обход г. Перми», реконструкция которой выполнена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; протяженность отремонтированного участка – 5,7 км, передает пресс-служба ПФО. 
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Комментарии


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