Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

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По их словам, озвученные президентом Владимиром Путиным предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми он выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной Государственно-правовым управлением (ГПУ) президента с сопредседателями рабочей группы.«Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив», — утверждают сопредседатели. Они отметили, что совместно с ГПУ в максимально короткие сроки были отточены формулировки и выверены все юридические тонкости законопроекта главы государства.Они уточнили, что следующей задачей рабочей группы будет анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие «магистральных линий», которые обозначил Путин. «Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания собственный пакет предложений от имени рабочей группы», — говорится в сообщении.Также, как заявили сопредседатели группы, ей предстоит выработать, а затем юридически оформить механизм общероссийского голосования. Он будет разработан как по пакету инициатив президента, так и по поправкам, предложенным членами рабочей группы.Путин принял решение создать группу после своего послания Федеральному собранию, в рамках которого он анонсировал внесение изменений в Конституцию. Путин предложил, в частности, наделить Государственную думу правом утверждать главу правительства, чью кандидатуру предлагает президент, а также по представлению премьер-министра утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент при этом лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы вечером 15 января. В ее состав вошли 75 человек, представляющих разные сферы. Среди них, например, писатель Захар Прилепин, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, музыкант Денис Мацуев, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также академик РАН Талия Хабриева.Днем 16 января Путин встретился с членами рабочей группы. Президент заявил, что предложенные им в ходе послания Федеральному собранию поправки к Конституции не касаются фундаментальных основ документа и должны повысить роль общества и гражданских партий.Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости/РБК