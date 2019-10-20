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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путина назвали самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке

20 октября 2019 19:27
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Об этом заявил редактор британской вещательной корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн.
Пока США, Великобритания и Франция мучительно думали над дальнейшими действиями в Сирии, президент РФ действовал.

Россия сейчас является важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президент РФ Владимир Путин — наиболее влиятельным в регионе иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться. Об этом заявил редактор британской вещательной корпорации BBC по Ближнему Востоку Джереми Боуэн, передает life.ru.

— Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля Ираном. Оставаясь близким с Ираном, он только что посетил их противников — Саудовскую Аравию и ОАЭ, — отметил журналист в своей статье для The Sunday Times.

По мнению Боуэна, у российского президента "нет волшебного подхода к Ближнему Востоку", его влияние имеет другие истоки. Путин действовал, пока США, Великобритания и Франция мучительно думали над дальнейшими действиями в Сирии. В регионе попросту нет крупных игроков, готовых бросить Москве вызов.

Эксперт считает Россию одним из главных претендентов на заключение в будущем контрактов на восстановление разрушенной войной Сирии. Он также убеждён в том, что именно российский лидер может оказать решающее влияние на то, как завершится кризис, вызванный военной операцией Турции на севере Сирии. Судьба "Источника мира", как отметил Боуэн, может решиться на встрече Путина с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

— Россияне говорят со всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как США уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперёд, — заключил журналист. 



Фото © Kremlin
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