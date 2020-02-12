Путина и Трампа признали самыми известными политиками в мире
12 февраля 2020 14:54
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Топ-5 выглядит так:
Президент США Дональд Трамп — 89 пунктов по индексу известности.
Президент России Владимир Путин — 84 пункта.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель — 77 пунктов.
Папа римский Франциск — 76 пунктов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон — 73 пункта.
В антилидерах среди фигурантов опроса по узнаваемости оказались президент Ирана Хасан Рухани (60 пунктов), президент Бразилии Жаир Болсонару (56 пунктов) и премьер-министр Индии Нарендра Моди (54 пункта).
Ранее ВЦИОМ выяснил, что рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после Послания Федеральному собранию, с которым он выступил 15 января.
Фото: Kremlin
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