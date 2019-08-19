Путин заявил об "осторожном оптимизме" после разговоров с Зеленским
19 августа 2019 21:44
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Об этом глава государства сообщил на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Форте Брегансон, куда прибыл с официальным визитом.
«Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм», — сказал Путин.
В свою очередь, Макрон сказал, что намерен обсудить с Путиным возможную подготовку к саммиту «нормандской четверки» с участием России, Франции, Германии и Украины. Путин, со своей стороны, подчеркнул, что альтернативы «нормандскому формату» нет. При этом президент заявил о необходимости договориться сначала по ряду вопросов.
«Любая встреча, в том числе и встреча в «нормандском формате», должны приводить к конкретным результатам. На мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Безусловно, добиваться, идти к этой цели», — сказал Путин.
Российский президент также заявил, что рассчитывает на содействие Франции в восстановлении отношений России с Евросоюзом. В свою очередь, Макрон отметил, что выступает за единую Европу от Лиссабона до Владивостока.
Путин и Зеленский дважды общались по телефону. После одного из разговоров пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин положительно относится к украинскому коллеге, однако считает более важным вопросом реализацию достигнутых договоренностей.
В июле Зеленский предлагал Путину изменить формат нормандских переговоров и подключить к уже существующей «четверке» США и Великобританию. В российском МИДе в ответ заявили, что не против расширения числа участников переговоров. Против, однако, выступила Франция. В Париже на это сказали, что на данный момент эта тема не является актуальной.
Ранее Зеленский заявлял о желании встретиться в «нормандском формате» после выборов в Верховную раду и первого заседания парламента в новом созыве.
Фото: Gerard Julien / Reuters/РБК
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