Путин заявил об опасности сильного ограничения роста цен на топливо
19 июля 2019 23:42
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— Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен, — заявил российский лидер в ходе общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на просьбу прокомментировать, чем объясняется рост цен на моторное топливо в последнее время.
При этом он отметил, что рост цен находится ниже уровня инфляции, и подчеркнул, что в нынешнем году большого повышения не наблюдалось.
— Это связано со многими обстоятельствами, в том числе прежде всего это ситуация на рынке, — уточнил президент.
Глава государства напомнил, что правительство ввело определённые правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, они получали от кабмина.
По словам Путина, с начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составил 1,8%. За этот же временной период инфляция подросла на 2,5%.
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