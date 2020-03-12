Путин заявил о связи окружения Ходорковского с заказными убийствами и назвал его жуликом
12 марта 2020 16:15
129
«Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», — сказал Путин, добавив, что участие самого Ходорковского в организованных убийствах доказано не было.
Однако затем он выразил сомнение в том, что совершившие их сотрудники службы безопасности компании действовали по личной инициативе.
«Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — заключил Путин.
Ходорковский прокомментировал высказывания Путина в Twitter. «Редкий случай, когда заведомо уступаю Владимиру Владимировичу пальму первенства», — написал он, заявив о «жульничестве» с Конституцией, на обвинения президента России бизнесмен не ответил.
Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева в 2005 году приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество, растрату, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, уклонение от уплаты налогов и неисполнение решения суда. Позднее Мосгорсуд уменьшил им срок на год.
По второму делу — о хищении нефти через подставные аукционы по заниженной цене и последующей ее перепродаже через цепочки подконтрольных фирм — бизнесмены по итогам сложения приговоров в 2010 году получили по 14 лет колонии; затем этот срок был снижен до десяти лет и десяти месяцев.
В конце 2013 года Путин помиловал Ходорковского, и тот был освобожден из колонии. В январе 2014 года Верховный суд смягчил приговор Лебедеву до 10,5 года, и он также вышел на свободу.
В 2016 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск. По данным следствия, он в 1998–1999 годах поручил убийство своим подчиненным — Леониду Невзлину и Алексею Пичугину, и другим лицам. Мэра Нефтеюганска Владимира Петухова застрелили 26 июня 1998 года, в день рождения Ходорковского. В 2007 году суд признал виновным по этому делу бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина и приговорил его к пожизненному заключению. Заказчиком убийства был назван бывший вице-президент компании Леонид Невзлин, который на тот момент уже покинул Россию.
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images / РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
12 марта 2020 17:36
Мы приветствуем желание нового состава Минтруда разобраться с накопившимися достаточно острыми проблемами в сфере защиты прав инвалидов, отметил Андрей... Политика региона
75
12 марта 2020 17:20
Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн по итогам встречи с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым. Политика региона
90
12 марта 2020 16:15
Несмотря на то что его личное участие в убийствах доказано не было, тем не менее сотрудники службы безопасности компании не могли действовать «по своей... Политика региона
128
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
1005
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
940
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1461
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
985
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
566
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
888
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1151
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3157
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1450
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
894
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
586
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
917
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
922
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1511
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2015
Мероприятия