Путин заявил о планах усилить ВМФ уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами
26 июля 2020 15:02
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"В этом году в его [ВМФ] состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов <…> Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - сообщил глава государства.
Президент также рассказал, что "несколько дней назад на трех ведущих верфях России были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны". При этом он напомнил, что в составе ВМФ РФ - корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, а также новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники. По его словам, уровень оснащенности российского ВМФ постоянно растет.
Путин отметил, что Военно-морской флот РФ достойно выполняет самые сложные задачи, безупречно служа Отечеству.
"Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи", - сказал он.
Обращаясь к морякам, ветеранам и всем россиянам, президент напомнил, что Военно-морской флот "более трех веков стоит на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы". "Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику", - добавил Путин, поздравив всех с "праздником доблестного, овеянного немеркнущей славой российского флота".
По его словам, в таком безупречном служении людям и родному Отечеству "отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера". Путин заявил, что гордится ратными победами великих соотечественниками и такими свершениями, как открытие русскими мореплавателями Антарктиды. Он напомнил, что в 2020 году отмечается двухсотлетие этого всемирно значимого события. Президент также отдал дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны и всем поколениям флотоводцев, моряков, корабелов и первопроходцев. "Благодаря их стойкости, таланту, преданности Родине, Россия навсегда обрела славу великой морской державы", - отметил российский лидер, добавив, что эта историческая преемственность неразрывна.
Нерушимое братство и верность долгу
Путин отметил верность российских моряков служению долга. "Главной силой отечественного флота всегда были и остаются люди. Служба на море не каждому по плечу, ее выбирают по призванию, по зову сердца и с пониманием, что она требует храбрости, дисциплины, сильного духа, стального духа, умения жить, работать сплоченной флотской командой, хорошо понимая это, хранить верность традициям, законам нерушимого братства, которое объединяет моряков Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии", - заявил он.
"Сегодня в едином строю военно-морского парада пройдет историческая и самая современная техника, новые корабли под управлением блестящих флотских экипажей, для которых верность долгу, крепость морских устоев и память о предшественниках священны", - отметил Путин. И подчеркнул: "Священны также, как любовь к морю, к своей семье, к Отечеству".
"Знаю, наследники, внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину, будут верны заветам великого русского адмирала Павла Степановича Нахимова мыслить прежде всего о славе России и родного флота!" - заявил верховный главнокомандующий. Он провозгласил: "Да здравствует военно-морской флот".
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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