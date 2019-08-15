Путин заявил о готовности поддержать создание СЭЗ в Курганской области
15 августа 2019 19:44
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Руководитель региона обратился к президенту с просьбой рассмотреть варианты стимулирования компаний для привлечения инвестиций в регион. Шумков, в частности, рассказал об обсуждении с "Ростехом" создания СЭЗ.
— Я готов поддержать, только и вы должны со своей стороны создавать им условия, благоприятные для работы, — ответил глава государства.
Также Путин поручил скоординировать с "Газпромом" подключение потребителей региона к газоснабжению. Шумков ответил, что власти уже ведут переговоры с компанией.
Фото © Kremlin
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