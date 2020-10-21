Путин заявил, что жестких и тотальных ограничений в РФ из-за коронавируса не планируется

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Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению в стране жестких и тотальных ограничений из-за коронавируса, передает ТАСС.

"По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер - мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов", - сказал глава государства в среду на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса

Глава государства посоветовал предпринимателям вместе со специалистами выработать корпоративные меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса. "Я бы попросил совместно со специалистами вырабатывать и выработать в контакте со специалистами конкретные корпоративные меры предосторожности", - сказал он. "Специалисты предлагают общие меры, но на предприятиях ситуация меняется от одного предприятия, от одного трудового коллектива к другому, специфика работы разная", - отметил президент.

Президент призвал бизнес тщательно следить за соблюдением антиковидных мер на предприятиях, чтобы избежать даже точечных ограничений. "Точечные меры действительно оправданы, они должны и будут дальше применяться, но мы всегда это делали в контакте и в диалоге с предпринимательским сообществом", - заявил глава государства. Он заверил, что "правительство тщательным образом анализирует все, что происходит в связи с пандемией в отдельных отраслях".

"Нужно строго следить за соблюдением на предприятиях тех правил, которые предлагаются специалистами, врачами, медиками, санитарными врачами, потому что от четкого соблюдения этих правил и будет зависеть в конечном итоге и ритмичная работа самого предприятия, и не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать", - обратился президент к руководителям предприятий.

Работа на удаленке

Путин уверен в необходимости совершенствования системы дистанционной работы в стране, так как к ней есть много вопросов. "Здесь, конечно, очень много вопросов, нужно обеспечить интересы бизнеса (работодателей) и интересы работников, там много вопросов текущего характера", - констатировал глава государства, приведя в пример проблему фиксации соблюдения требования закона о времени на обеденный перерыв. "Но этим, безусловно, надо заниматься", - резюмировал президент.

Как сообщил ранее в среду на съезде РСПП министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сейчас на удаленку перешли около 7% трудоустроенных россиян, это порядка 3,7 млн человек. Котяков отметил, что важна ясность по тем спорным вопросам, "которые возникают у работодателя и работника при организации удаленной занятости".

В июле Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, выполняющих свои обязанности удаленно, регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС