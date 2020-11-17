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Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем

17 ноября 2020 22:07
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Пока сохраняется статус-кво, отметил российский президент.

Президент России Владимир Путин заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем, а пока сохраняется статус-кво, передает ТАСС.

"Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован, мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, существующий на сегодняшний день, что будет дальше - это предстоит решить в будущем, будущим руководителям, будущим участникам этого процесса", - заявил глава российского государства, отвечая во вторник на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе.

Соглашение по Нагорному Карабаху дает возможность нормализации ситуации в перспективе, отметил президент.

Он обратил внимание, что в Нагорном Карабахе не только прекратились боевые действия, но и достигнута договоренность о разблокировании всех транспортных коммуникаций и восстановлении экономических связей.

"На мой взгляд, это чрезвычайно важно и это создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу", - сказал Путин.

Путин считает, что прекращение кровопролития в Нагорном Карабахе является главным результатом договоренностей, достигнутых 9 ноября лидерами России, Азербайджана и Армении. 

Он отметил, что в ходе боев в Карабахе, по официальным данным, погибли более 4 тыс. человек.

"На самом деле, я думаю, больше", - сказал Путин, подчеркнув, что "это же не кино, это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, конкретными семьями". "Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат", - пояснил президент РФ.

Отказ Армении от договоренностей по урегулированию в Карабахе был бы "самоубийством" и огромной ошибкой, уверен Путин.

Возвращение беженцев

Президент также признался, что не понял, почему Пашинян отказывался от условия о возвращении мирных беженцев в город Шуша.

По словам Путина, вопрос о Шуше "возник в ходе этого конфликта, этого кризиса".

"19-20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном, тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначительной частью, южной частью Карабаха, - рассказал президент России. - В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шушу".

"Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне и сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы, имея в виду, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля со стороны армянской стороны над той частью территории Карабаха, включая Шушу, и имея в виду наличие наших миротворцев", - отметил Путин.

Мониторинговый центр

Азербайджан сам определит, где конкретно на его суверенной территории будет располагаться совместный мониторинговый центр, заявил российский лидер.

"Где он [совместный мониторинговый центр] будет размещаться - это другой вопрос. Очевидно, что это будет на суверенной территории Азербайджана находиться, и Азербайджан вправе принять решение самостоятельно, где он посчитает целесообразным его разместить", - сказал президент РФ.

Он добавил, что российско-турецкий центр будет использовать беспилотники для контроля ситуации в Карабахе в режиме онлайн.

"Мы договорились о том, что мы создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты. Вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, вместе будем получать информацию, вместе ее анализировать и соответственно делать выводы из того, что происходит в действительности в жизни в режиме онлайн, в режиме текущего времени", - сообщил Путин. Он добавил, что в Нагорном Карабахе не потребуются такие формы мониторинга, как совместное патрулирование и конвои, которые Россия и Турция применяли в Сирии.

Роль США и Франции

Путин также высоко оценил роль США и Франции в карабахском урегулировании,отметив, что последние договоренности о перемирии в целом учитывают позиции и этих стран. Президент заявил, что ОДКБ не могла участвовать в урегулировании конфликта в Карабахе, потому что он не является территорией Армении.

Отвечая на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе, он сказал: "Что касается роли Франции и США, я высоко оцениваю роль и Франции, и Соединенных Штатов. Они всегда были в материале, всегда искали пути решения этой проблемы. И когда в 2013 году Россия предложила основу формата будущего урегулирования, и Франция, и США в целом поддержали наши предложения".

Однако Путин усомнился, была ли возможность учесть детально мнение всех участников Минской группы ОБСЕ при подготовке нынешних договоренностей об урегулировании в регионе, отметив, что окончательные решения не подорвали базы общей позиции всех стран - участниц этого формата.

 

Фото:    Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Комментарии

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