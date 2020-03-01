Путин заявил, что ситуация с новым коронавирусом в России в целом находится под контролем

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"Мы уже неоднократно отмечали: в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием. Приняты соответствующие меры, надеюсь, что они будут эффективными", — заявил Путин на совещании с представителями правительства и ведущих нефтегазовых компаний.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.По состоянию на 1 марта число заболевших по всему миру — 86 906, умерли 29811 человек, выздоровели более 41 тысячи пациентов.Фото: ТАСС