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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин заявил, что ситуация с новым коронавирусом в России в целом находится под контролем

1 марта 2020 14:37
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Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с новым коронавирусом в России в целом находится под контролем, передает РИА Новости.

"Мы уже неоднократно отмечали: в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием. Приняты соответствующие меры, надеюсь, что они будут эффективными", — заявил Путин на совещании с представителями правительства и ведущих нефтегазовых компаний.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.

По состоянию на 1 марта число заболевших по всему миру — 86 906, умерли 29811 человек, выздоровели более 41 тысячи пациентов. 


Фото:   ТАСС
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Комментарии


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