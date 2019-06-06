Путин заявил, что США раскачивают основы мировой стабильности
6 июня 2019 19:53
64
Президент РФ Владимир Путин назвал выход США из договоров по ПРО фундаментальным шагом к раскачке системы глобальной безопасности. Кроме того, на встрече с главами зарубежных информационных агентств глава государства высказался о выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также о риске непродления СНВ-3, передает life.ru.
— Просто (США) вышли в одностороннем порядке в первом случае — и всё... Понимая, что нужно нести за это ответственность, пытаются свалить всё на Россию, — отметил президент, говоря о ДРСМД.
Он добавил, что если никому из участников другого договора — так называемого СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) — не хочется его продлевать, то Россия тоже не будет этого делать. Действие документа истекает в 2021 году.
— [К 2021 году] вообще не будет ограничивающих документов... Это значит, что постоянно над головой каждого из нас будет висеть ядерное оружие! Кто-нибудь будет думать, говорить, проявлять озабоченность? Нет. Тишина, — добавил Путин.
Выход из ситуации российский лидер видит только в совместной работе и дискуссии.
— Просто (США) вышли в одностороннем порядке в первом случае — и всё... Понимая, что нужно нести за это ответственность, пытаются свалить всё на Россию, — отметил президент, говоря о ДРСМД.
Он добавил, что если никому из участников другого договора — так называемого СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) — не хочется его продлевать, то Россия тоже не будет этого делать. Действие документа истекает в 2021 году.
— [К 2021 году] вообще не будет ограничивающих документов... Это значит, что постоянно над головой каждого из нас будет висеть ядерное оружие! Кто-нибудь будет думать, говорить, проявлять озабоченность? Нет. Тишина, — добавил Путин.
Выход из ситуации российский лидер видит только в совместной работе и дискуссии.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
6 июня 2019 21:28
В рамках соглашения МТС до конца 2020 года инвестирует в цифровизацию Самарской области 2 миллиарда рублей. Политика региона
20
6 июня 2019 21:09
Документ нацелен на создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развития сферы предпринимательства, инвестиционной деятельности и... Политика региона
49
6 июня 2019 19:53Путин заявил, что США раскачивают основы мировой стабильности
Президент РФ Владимир Путин назвал выход США из договоров по ПРО фундаментальным шагом к раскачке системы глобальной безопасности. Политика региона
63
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1665
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1240
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1236
Видео
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
311
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
327
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
241
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
389
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
687
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
943
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
551
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
496
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
628
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
536
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
973
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
909
Мероприятия