Путин заявил, что США раскачивают основы мировой стабильности

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— Просто (США) вышли в одностороннем порядке в первом случае — и всё... Понимая, что нужно нести за это ответственность, пытаются свалить всё на Россию, — отметил президент, говоря о ДРСМД.Он добавил, что если никому из участников другого договора — так называемого СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) — не хочется его продлевать, то Россия тоже не будет этого делать. Действие документа истекает в 2021 году.— [К 2021 году] вообще не будет ограничивающих документов... Это значит, что постоянно над головой каждого из нас будет висеть ядерное оружие! Кто-нибудь будет думать, говорить, проявлять озабоченность? Нет. Тишина, — добавил Путин.Выход из ситуации российский лидер видит только в совместной работе и дискуссии.