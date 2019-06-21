Путин запретил авиасообщение с Грузией

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Глава государства также поручил правительству обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии.Кроме того, президент рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки из России в Грузию.Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, указ о прекращении авиасообщения - вынужденная мера для обеспечения безопасности россиян на фоне экстремистских действий в Тбилиси. В Кремле также объяснили, что запрет вступает в силу с 8 июля, поскольку к этому времени завершится большинство туров в Грузию.Накануне в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Государственной думы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.При этом российский политик рассказал, что на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".Случившееся вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые покинули заседание.После этого радикалы штурмом взяли грузинский парламент и потребовали от российской делегации покинуть страну. Участники акций также потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.В ходе митинга пострадали по меньшей мере 240 человек. Правоохранители также задержали более 300 протестующих.Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов. Глава государства также назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, российские власти якобы заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране.Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал такие заявления непрофессиональными. Глава правительства отметил, что грузинский лидер не вошла в курс дела или осознанно искажает реальное положение дел.По мнению премьера, ситуация в Грузии - результат борьбы оппозиции с провластными силами. Как отметил Медведев, протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии."Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс", - добавил премьер-министр.Ранее в МИД также выразили возмущение действиями радикалов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала события в Грузии крупнейшей провокацией.