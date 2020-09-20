Я нашел ошибку
Главные новости:
Своевременное подключение к теплу жилых домов и социальных объектов является непосредственной задачей и полномочиями муниципальных властей.
Главы Самары и Тольятти отчитались губернатору Дмитрию Азарову о работе по подготовке к отопительному сезону
Выступление покажут 22 сентября, в первый день прений на Генассамблее.
Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН
По словам местных жителей, инцидент произошёл в пятницу, а боевую машину подожгли дети.
В Нижегородской области загорелся танк-памятник, участвовавший в битве за Берлин. Видео
Помимо прочего женщина отметила, что родственники не советовались с ней, когда принимали решение об отказе от материальной помощи от Ефремова.
Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова
Инцидент произошёл накануне вечером, проводится служебная проверка.
На Кубани полицейский насмерть сбил школьницу и уехал с места ДТП ремонтировать машину
Довольно жёстко задержали женщину, которая кричала, что беременна. Немного позже стало известно, что её отпустили.
"Не души меня, не нарушай закон!" В Гомеле и Гродно жёстко задерживают протестующих. Видео
В этот раз в автосоревнованиях приняли участие 35 пилотов со всего ПФО, а победителем стал Тарас Шатов из Казани.
В Самаре прошел Чемпионат Поволжья по дрифту​ DRIFT​ THAT
В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске.
В Бресте милиция использовала слезоточивый газ на акции протеста
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.03
-0.16
EUR 88.96
0.33
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре прошел Чемпионат Поволжья по дрифту​ DRIFT​ THAT
20 сентября в Самаре будет проведен проект «Подиум зрелой красоты»
В Самаре пройдет Чемпионат Поволжья по дрифту «DRIFT THAT»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН

20 сентября 2020 22:12
207
Выступление покажут 22 сентября, в первый день прений на Генассамблее.

Президент России Владимир Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН, передает РИА Новости. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Судя по кадрам, Путин выступил с обращением на фоне баннера "Общее будущее общими силами".

Выступление покажут 22 сентября, в первый день прений на Генассамблее.

Неделя высокого уровня в ООН пройдет в вирутальном формате. Предполагается, что в зале будет присутствовать только по одному человеку от каждой страны. Лидерам государств и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступления, их покажут в зале в ходе прений. Есть и другой вариант — выступления могут зачитать постпреды.

На вступительное слово представителя каждой страны в зале и трансляцию записи выступления лидера государства отводится 15 минут. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация уже получила 26 видеовыступлений.

При этом лидерам не запрещено приехать и выступить лично — для этого им предварительно пришлось бы пройти двухнедельный карантин по приезде в Нью-Йорк.

Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.

 

 

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
20 сентября 2020  22:12
Выступление покажут 22 сентября, в первый день прений на Генассамблее.
Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН
Выступление покажут 22 сентября, в первый день прений на Генассамблее. Политика региона
205
20 сентября 2020  18:58
В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске.
В Бресте милиция использовала слезоточивый газ на акции протеста
В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске. Политика региона
271
18 сентября 2020  15:01
Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости о том, что он думает о реакции Запада на историю с Навальным и ситуацию в Белоруссии, стоит ли ждать того, что политика демонизации РФ и санкций в отношении нее прекратится.
Сергей Лавров: если бы не дело Навального, Запад придумал бы что-то еще
Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости о том, что он думает о реакции Запада на историю с Навальным и ситуацию в Белоруссии, стоит ли ждать того, что... Политика региона
499
Весь список
Выборы в Самарской области
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
770
14 сентября 2020  14:38
Всего «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов.
«Единая Россия» в регионе одержала безоговорочную победу в единый день голосования
Всего «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов. Выборы в Самарской области
765
14 сентября 2020  14:28
В Самарской области 13 сентября состоялись выборы муниципальных депутатов. Голосование проходило в течение трех дней.
На прошедших выборах окончательная явка по Самарской области составила - 35,63%
В Самарской области 13 сентября состоялись выборы муниципальных депутатов. Голосование проходило в течение трех дней. Выборы в Самарской области
850
Весь список
Видео
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
452
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1306
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1805
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2121
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2781
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3124
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
963
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1538
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1446
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
2954
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5698
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5706
Весь список
В центре внимания
Своевременное подключение к теплу жилых домов и социальных объектов является непосредственной задачей и полномочиями муниципальных властей.
20 сентября 2020  22:42 
Главы Самары и Тольятти отчитались губернатору Дмитрию Азарову о работе по подготовке к отопительному сезону
Своевременное подключение к теплу жилых домов и социальных объектов является непосредственной задачей и полномочиями муниципальных властей. ЖКХ
208
В Самарской области за сутки на 20 сентября выявлены еще 114 заболевших коронавирусом
20 сентября 2020  11:45 
В Самарской области за сутки на 20 сентября выявлены еще 114 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2235, вылечились и выписаны 8257 человек.  Здравоохранение
693
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
20 сентября 2020  10:40 
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
452
В Самарской области прогнозируют сильный ветер
19 сентября 2020  19:56 
В Самарской области прогнозируют сильный ветер
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
683
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
19 сентября 2020  18:59 
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
46 человек выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. Здравоохранение
1649
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1939
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем.
18 сентября 2020  22:05 
Сельхозпроизводители определили ключевые направления развития АПК Самарской области
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем. Экономика региона
929
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
685
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1439
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2330
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1605
Весь список
Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
630
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
869
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
1385
Весь список