Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН

207

Президент России Владимир Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН, передает РИА Новости. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Судя по кадрам, Путин выступил с обращением на фоне баннера "Общее будущее общими силами".

Выступление покажут 22 сентября, в первый день прений на Генассамблее.

Неделя высокого уровня в ООН пройдет в вирутальном формате. Предполагается, что в зале будет присутствовать только по одному человеку от каждой страны. Лидерам государств и министрам Генассамблея предложила записать видеовыступления, их покажут в зале в ходе прений. Есть и другой вариант — выступления могут зачитать постпреды.

На вступительное слово представителя каждой страны в зале и трансляцию записи выступления лидера государства отводится 15 минут. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация уже получила 26 видеовыступлений.

При этом лидерам не запрещено приехать и выступить лично — для этого им предварительно пришлось бы пройти двухнедельный карантин по приезде в Нью-Йорк.

Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, изначально оказался в центре эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В такой эпидемиологической обстановке стало ясно, что ежегодная неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре не состоится в привычном формате.