Путин выступил против санкций в отношении Грузии
9 июля 2019 17:34
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«Я бы не стал это делать [вводить санкции против Грузии] из уважения к грузинскому народу, мало ли кто что ляпнул», — сказал президент.
Он также сообщил, что не считает необходимым возбуждать против тележурналиста уголовное дело об оскорблении власти. «Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал российский лидер.
Вечером в воскресенье, 7 июля, ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния во время итоговой еженедельной программы обратился на русском языке к Владимиру Путину. В своем обращении он использовал нецензурные выражения.
Из-за этого эпизода депутаты Госдумы предложили правительству ввести санкции против Грузии, ограничив поставки вина, минеральной воды и денежные переводы в эту страну. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты считают недопустимыми оскорбления в адрес России, угрозы в адрес граждан и оскорбления в адрес президента.
Ранее поведение журналиста осудили грузинские официальные лица, а возле здания телеканала прошли протесты, участники которых требовали от Габунии извинений в адрес президента России. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выступила с обращением, в котором в том числе попросила российские власти не вести эскалацию конфликта и игнорировать провокации радикалов.
Телеканал на два месяца отстранил от работы оскорбившего президента России журналиста, однако после этого Габуния вернется на работу.
Обострение в отношениях между Грузией и Россией произошло в июне, после инцидента с депутатом Госдумы и главой Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым. Во время заседания парламента в Тбилиси он сел в кресло спикера, чем вызвал недовольство оппозиции. В грузинской столице прошла волна протестов, участники которых выкрикивали в том числе и антироссийские лозунги.
После этого президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию с 8 июля, а туроператорам рекомендовали воздержаться от продажи туров в эту страну. Временный запрет введен также на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.
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