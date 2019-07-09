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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

9 июля 2019 17:34
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Возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста также не нужно, считает Владимир Путин. «Много чести», — прокомментировал он эту идею.
Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего местного телеканала, передает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

«Я бы не стал это делать [вводить санкции против Грузии] из уважения к грузинскому народу, мало ли кто что ляпнул», — сказал президент.

Он также сообщил, что не считает необходимым возбуждать против тележурналиста уголовное дело об оскорблении власти. «Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал российский лидер.

Вечером в воскресенье, 7 июля, ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния во время итоговой еженедельной программы обратился на русском языке к Владимиру Путину. В своем обращении он использовал нецензурные выражения.

Из-за этого эпизода депутаты Госдумы предложили правительству ввести санкции против Грузии, ограничив поставки вина, минеральной воды и денежные переводы в эту страну. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты считают недопустимыми оскорбления в адрес России, угрозы в адрес граждан и оскорбления в адрес президента.

Ранее поведение журналиста осудили грузинские официальные лица, а возле здания телеканала прошли протесты, участники которых требовали от Габунии извинений в адрес президента России. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выступила с обращением, в котором в том числе попросила российские власти не вести эскалацию конфликта и игнорировать провокации радикалов.

Телеканал на два месяца отстранил от работы оскорбившего президента России журналиста, однако после этого Габуния вернется на работу.

Обострение в отношениях между Грузией и Россией произошло в июне, после инцидента с депутатом Госдумы и главой Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым. Во время заседания парламента в Тбилиси он сел в кресло спикера, чем вызвал недовольство оппозиции. В грузинской столице прошла волна протестов, участники которых выкрикивали в том числе и антироссийские лозунги.

После этого президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию с 8 июля, а туроператорам рекомендовали воздержаться от продажи туров в эту страну. Временный запрет введен также на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.


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Комментарии



Политика региона
9 июля 2019  22:11
Многие грузины выразили мнение, что позиция российского лидера является наиболее разумной в ситуации, сложившейся на фоне скандала вокруг нецензурной ругани со стороны журналиста Георгия Габунии.
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