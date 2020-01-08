Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением лайнера в Иране
8 января 2020 18:22
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— Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, — говорится в сообщении.
Также Владимир Путин направил такую телеграмму лидеру Ирана. Президент РФ отметил, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества".
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