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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с крушением лайнера в Иране

8 января 2020 18:22
145
Также российский лидер направил слова поддержки в Иран.
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в связи с крушением пассажирского лайнера в Иране, передает life.ru. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин направил такую телеграмму лидеру Ирана. Президент РФ отметил, что "в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества". 
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Комментарии


Политика региона
8 января 2020  18:22
Также российский лидер направил слова поддержки в Иран.
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