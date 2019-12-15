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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России

15 декабря 2019 17:42
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Он начнет действовать с 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны, передает РБК. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В нем говорится, что с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.

Сейчас эксперимент со специальным налоговым режимом действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Ставки по такому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. Налоговая ставка в течение всего эксперимента не меняется.

В конце октября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов говорил, что с 1 января к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов. Во втором полугодии, как отмечал он, правительство поставило задачу включить в эксперимент все субъекты. «И чтобы там не было списка профессий, но для этого нужно налоговой создать специальный продукт, который бы видел хитрых предпринимателей, которые пользовались бы этим режимом для оптимизации налогообложения», — сказал министр.

В ноябре Силуанов отчитался о числе официально зарегистрированных в качестве самозанятых предпринимателей. «Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тыс. так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий», — отмечал он.




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Комментарии


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