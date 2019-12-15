Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
15 декабря 2019 17:42
172
В нем говорится, что с 1 января 2020 года эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.
Сейчас эксперимент со специальным налоговым режимом действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Ставки по такому режиму составляют 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. Налоговая ставка в течение всего эксперимента не меняется.
В конце октября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов говорил, что с 1 января к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов. Во втором полугодии, как отмечал он, правительство поставило задачу включить в эксперимент все субъекты. «И чтобы там не было списка профессий, но для этого нужно налоговой создать специальный продукт, который бы видел хитрых предпринимателей, которые пользовались бы этим режимом для оптимизации налогообложения», — сказал министр.
В ноябре Силуанов отчитался о числе официально зарегистрированных в качестве самозанятых предпринимателей. «Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тыс. так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий», — отмечал он.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 декабря 2019 19:34
В ближайшее время потепления отношений между двумя мировыми державами ждать не стоит. Политика региона
130
15 декабря 2019 17:42
Он начнет действовать с 1 января 2020 года. Политика региона
169
15 декабря 2019 15:22
Путин и Зеленский общались с глазу на глаз десять-пятнадцать минут, поскольку вскоре их прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Политика региона
170
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
629
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
631
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
991
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
304
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
321
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
750
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
646
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
576
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
910
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
309
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
556
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
621
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
860
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2060
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2562
Мероприятия