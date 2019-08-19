Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
19 августа 2019 22:08
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Глава государства отметил, что беспорядки в Москве связаны с электоральным циклом, так как в сентябре пройдут выборы в региональные органы власти, в том числе в московские. При этом российский лидер добавил, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законом, и власти не должны этому мешать.
"Но никто - ни власти, ни какие-то группы граждан - не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", - сказал он.
Президент также отметил, что в июле и августе акции были санкционированы властями и прошли мирно и безо всяких эксцессов.
"Я хотел бы, чтобы у нас в дальнейшем все происходило таким образом, ну, и в других странах тоже, чтобы без эксцессов и нарушений законодательства", - сказал Путин.
Глава государства также напомнил об акциях во Франции.
"Как мы знаем, не только в России происходят такие события... Я в гостях, мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибли 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, 2 тысячи полицейских в том числе", - отметил российский президент.
Он добавил, что не хочет, чтобы подобные события происходили в Москве и пообещал сделать все, чтобы политическая ситуация в России развивалась в рамках закона.
В понедельник Макрон и Путин проводят встречу в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.
Фото: Gerard Julien / Reuters
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