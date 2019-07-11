Путин впервые поговорил с Зеленским
11 июля 2019 21:06
151
По словам Пескова, президенты обсудили ситуацию в Донбассе, а также работу «по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», передает ТАСС. Президенты договорились, что работа будет продолжена на уровне экспертов.
Также Путин и Зеленский затронули тему контактов в «нормандском формате».
На момент публикации информации о разговоре с украинской стороны не было.
Это первый разговор Путина с Зеленским. Президент России не поздравлял украинского коллегу с победой на выборах или со вступлением в должность. Путин позднее объяснил, что не сделал это потому, что Зеленский говорил о России как о враге.
Последний раз Владимир Путин говорил по телефону с президентом Украины по телефону 21 июня 2018 года. Тогда президентом был Петр Порошенко. Разговор касался «нормандского формата», ситуации в Донбассе, деятельности миссии ОБСЕ на востоке Украины, обмена заключенными.
В понедельник, 8 июля, Зеленский опубликовал видеообращение к Путину, в котором предложил обсудить, «чей Крым и кого там нет в Донбассе». Президент Украины также озвучил предложение провести в Минске встречу с участием не только стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), но и с участием США и Великобритании.
Путин назвал идею Зеленского интересной. «Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата», — заявил президент.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 июля 2019 21:57
По версии украинской стороны, ключевым вопросом стало освобождение моряков — участников провокации в Керченском проливе. Политика региона
116
11 июля 2019 21:06
Кремль сообщил, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили возможные контакты в «нормандском формате». Политика региона
149
11 июля 2019 20:24
На сегодняшний день пивоваренная отрасль Самарского региона является крупнейшей в ПФО – на нее приходится порядка 30% производства продукции. Политика региона
141
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1781
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1347
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1343
Видео
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
264
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
517
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3727
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1069
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
414
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
600
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
666
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
549
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
762
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
779
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
506
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
833
Мероприятия