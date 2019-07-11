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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин впервые поговорил с Зеленским

11 июля 2019 21:06
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Кремль сообщил, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили возможные контакты в «нормандском формате».
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, передает РБК.

По словам Пескова, президенты обсудили ситуацию в Донбассе, а также работу «по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», передает ТАСС. Президенты договорились, что работа будет продолжена на уровне экспертов.

Также Путин и Зеленский затронули тему контактов в «нормандском формате».

На момент публикации информации о разговоре с украинской стороны не было.

Это первый разговор Путина с Зеленским. Президент России не поздравлял украинского коллегу с победой на выборах или со вступлением в должность. Путин позднее объяснил, что не сделал это потому, что Зеленский говорил о России как о враге.

Последний раз Владимир Путин говорил по телефону с президентом Украины по телефону 21 июня 2018 года. Тогда президентом был Петр Порошенко. Разговор касался «нормандского формата», ситуации в Донбассе, деятельности миссии ОБСЕ на востоке Украины, обмена заключенными.

В понедельник, 8 июля, Зеленский опубликовал видеообращение к Путину, в котором предложил обсудить, «чей Крым и кого там нет в Донбассе». Президент Украины также озвучил предложение провести в Минске встречу с участием не только стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), но и с участием США и Великобритании.

Путин назвал идею Зеленского интересной. «Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата», — заявил президент.


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Комментарии



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