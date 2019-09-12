Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад

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В эти дни в республике вспоминают события 20-летней давности — вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба со стороны Чечни. Тогда на помощь военным пришли отряды ополченцев из числа местных жителей.Как рассказал РИА Новости бывший руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев, приезд в Ботлихский район Путина, которого за два дня до этого назначили и.о. премьер-министра, сильно поднял моральный дух местным жителям.Он вспомнил историю со стопкой, которая произошла во время встречи Путина с боевыми генералами."Я тоже был в той палатке. Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах и поставил его на стол и говорит: "А пить мы будем, когда победим", — рассказал Мусаев.В четверг президент встретился с участниками народного ополчения. Сказав приветственные слова, поблагодарив за приглашение и вспомнив о тех событиях, Путин поднял стопку и выпил ее до дна.По словам президента, Ботлих отмечает трагическую, но славную с точки зрения результата годовщину боевой работы ополченцев 20 лет назад.Он добавил, что в те дни дагестанцы встали на пути банд международных террористов вместе с вооруженными силами России и отстояли не только свою малую родину, свой Дагестан, свое село, но и, по сути, показали пример всей стране, что значит сплочение людей перед общей опасностью.Путин подчеркнул, что человек всегда проявляется лучшим образом в критических ситуациях."Когда такая ситуация возникла здесь, вы и показали, на что способны вы, на что способна вся наша страна, вы показали очень хороший пример. Вам большое спасибо", — сказал президент.Глава государства подчеркнул, что поздравлять ополченцев с этой датой трудно, потому как было много потерь, но нельзя не отдать должное героизму и мужеству людей.Президент рассказал, что успел посетить в селе мемориал памяти выходцам из Ботлихского района, погибших в Великой Отечественной войне, Афганистане, в боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах.Об истории с тостом и невыпитой рюмкой президенту напомнили этим летом в ходе прямой линии. В ответ он пообещал приехать и поднять бокал.После отражения нападения 106 добровольцев наградили орденами Мужества, 42 — медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, 16 — медалями "За отвагу", несколько сотен человек получили республиканские награды за мужество и самоотверженность, восемь дагестанцев были удостоены звания Героя России.По данным ФСБ, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских. За нападение осудили более 70 человек. Семеро, в том числе Басаев и Хаттаб, впоследствии были уничтожены.