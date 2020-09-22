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Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве

22 сентября 2020 22:16
144
Согласно документу, президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность.

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму проект закона о формировании правительства, он подготовлен во исполнение новых норм конституции, передает ТАСС. Об этом сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В новом механизме учтены "подводные камни" и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров", - сказал Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Глава комитета отметил, что законопроектом определяется статус правительства, организационно-правовые основы его формирования и деятельности. Законопроектом закрепляется положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними. Кроме того, в развитие положений конституции законопроектом закрепляются новые полномочия кабмина в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.

Председатель правительства будет нести персональную ответственность перед президентом за то, как кабинет министров исполняет возложенные на него полномочия. При этом, по конституции, общее руководство правительством осуществляет именно глава государства. В то же время, президент осуществляет руководство деятельностью федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти, которые относятся к "силовому блоку" в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти.

Процедура формирования

Согласно законопроекту, устанавливается новая процедура формирования правительства. Так, президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Такие нормы не коснутся министров силового блока - они назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. Совфед не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента о своем решении.

Согласно инициативе, президент в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства обязан внести в Госдуму представление по кандидатуре премьер-министра. В случае отставки главы правительства, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры Госдумой, президент должен в течение недели внести в нижнюю палату парламента представление по кандидатуре премьер-министра.

Законопроект устанавливает, что президент выдвигает кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь будет предлагать кандидатуры вице-премьеров и министров. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

"В случае трехкратного отклонения Государственной думой кандидатуры председателя правительства, президент назначает его без утверждения парламентом, в этом случае глава государства вправе (не обязан) распустить Государственную думу и назначить новые выборы", - говорится в пояснительных материалах комитета по госстроительству.

Кроме того, если нижняя палата парламента три раза отклонит кандидатуры вице-премьеров и министров, то президент сможет назначить тех, кого ему представит премьер, без утверждения парламентом. При этом если после трех отказов Госдумы более 1/3 должностей в кабмине остаются вакантными без учета "силовиков", то президент получит право распустить Госдуму. Как и прописано в конституции, президент теперь сможет отправить премьер-министра в отставку без роспуска всего кабмина.

Законопроект обязывает правительство информировать палаты парламента о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов, которые предусмотрены федеральными законами.

Прекращение полномочий

В законопроекте уточняется, что правительство слагает полномочия перед вновь избранным президентом РФ, а также может подать в отставку, которая принимается или отклоняется главой государства. Кроме того, согласно законопроекту, президент вправе принять решение об отставке кабмина, в том числе в случае выражения со стороны Госдумы недоверия или отказа в доверии правительству.

При выражении недоверия правительству президент вправе объявить о его отставке либо не согласиться с решением парламента. При повторном в течение трех месяцев выражении недоверия президент либо объявляет об отставке правительства, либо распускает Госдуму и назначает выборы.

В законопроекте также сказано, что премьер-министр вправе поставить вопрос о доверии правительству перед Госдумой, он должен быть рассмотрен парламентом в течение семи дней. В случае отказа в доверии президент в течение недели вправе принять решение об отставке правительства или о роспуске Госдумы и назначении выборов, однако это не является обязанностью главы государства. В случае повторения данной ситуации в течение трех месяцев президент уже обязан принять одно из двух указанных решений.

 

Фото:   Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Комментарии

Политика региона
22 сентября 2020  22:16
Согласно документу, президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность.
Путин внес в Госдуму законопроект о правительстве
Согласно документу, президент должен будет внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. Политика региона
136
22 сентября 2020  22:12
Среди них - поправки, касающиеся Конституционного суда.
Путин внес в Госдуму пакет поправок в развитие норм конституции
Среди них - поправки, касающиеся Конституционного суда. Политика региона
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