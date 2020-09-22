Путин внес в Госдуму пакет поправок в развитие норм конституции

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок в Конституцию РФ, одобренных на общероссийском голосовании. Об этом сообщил во вторник журналистам сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о проекте федерального конституционного закона "О правительстве РФ", поправках в федеральные конституционные законы "О Конституционном суде РФ", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", изменениях в федеральные законы "О федеральной службе безопасности", "О внешней разведке", "О безопасности", "О прокуратуре Российской Федерации".

Крашенинников уточнил, что внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы. "Эти законопроекты будут рассматриваться в Государственной думе в осеннюю сессию", - проинформировал парламентарий.

Как отметил в свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в федеральном конституционном законе закрепляются положения, согласно которым Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя суда и его заместителя. "Если в случае выбытия судьи из состава Конституционного суда Российской Федерации число судей окажется менее 8 от общего числа судей, представление о назначении другого лица на вакантное место судьи вносится президентом Российской Федерации в Совет Федерации не позднее месяца со дня открытия вакансии. Конституционный суд правомочен принимать решения в заседаниях при наличии не менее 6 от числа действующих судей", - сказал сенатор.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок рассмотрения Конституционным судом запроса президента РФ о проверке конституционности проектов законов РФ о поправке к конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, принятых в установленном порядке до их подписания президентом, а также законов субъекта РФ до их обнародования главой региона. Также Конституционный суд наделяется полномочием по разрешению вопроса о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров РФ, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, если оно противоречит основному закону страны.

Запреты для судей и условия обращения в КС

Также, согласно инициативе, на судью КС распространяются запреты и ограничения, предусмотренные законом, регулирующим статус судей, в том числе запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами страны, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Еще одно изменение предусматривает, что подача жалобы в КС РФ на нарушение нормативным актом конституционных прав допускается при исчерпании всех других внутригосударственных средств судебной защиты, в частности, после подачи кассационной жалобы в суд максимально высокой инстанции для данной категории дел.

"Законопроектом предусматривается полномочие Верховного суда не позднее 2 месяцев после опубликования постановления Конституционного суда дать разъяснение по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства в части оспоренных норм. Согласно предусмотренному законопроектом дополнению, к направляемому в Конституционный суд обращению прилагается документ, подтверждающий право на обращение в Конституционный суд, а также допустимость такого обращения", - отметил Клишас.

По словам сенатора, согласно распоряжению президента, официальными представителями президента при рассмотрении законопроектов парламентом назначены сопредседатели рабочей группы по поправкам в конституцию - Крашенинников, директор ФГНИУ "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации" Талия Хабриева и сам Клишас.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС