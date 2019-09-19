Путин в три раза сократил трудовой стаж для получения гражданства РФ
19 сентября 2019 23:29
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Если раньше минимальный порог при оформлении заявки составлял три года, то теперь хватит и одного.
Изменения вступят в силу со 2 октября 2019 года.
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Комментарии
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