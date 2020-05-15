Путин в ходе видеоконференции дал совет Шойгу по кандидатуре начальника госпиталя в Калининграде
15 мая 2020 21:37
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В мероприятии, помимо президента и главы Минобороны, принимал участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов, так как один из построенных Минобороны медцентров для борьбы с COVID-19 расположен на территории 1409-го военно-морского госпиталя в этом регионе.
Алиханов представил президенту временно исполняющего обязанности начальника медицинского учреждения подполковника медицинской службы Ивана Каленова, и тот доложил президенту о ходе строительства ковид-центра.
После доклада Каленова Путин уточнил, принимал ли он «лично, непосредственно» участие в создании этого нового центра. «Так точно», — ответил Каленов.
После этого Путин поинтересовался, как долго он находится в статусе временно исполняющего обязанности начальника госпиталя, и Каленов ответил, что занимает эту должность семь суток. На вопрос президента о том, где его начальник, Каленов ответил: «Должность вакантна».
«Сергей Кужугетович», — обратился после этого Путин к министру обороны. «Я услышал», — ответил ему глава ведомства. «Пора назначать», — заключил президент.
В конце совещания Шойгу сообщил, что Каленова назначили начальником госпиталя приказом № 118.
Ранее в ходе этого совещания Шойгу доложил Путину об итогах строительства многофункциональных медцентров Минобороны, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.
Восемь из них были введены в эксплуатацию 30 апреля в Новосибирске, Уссурийске, Нижнем Новгороде, подмосковных Одинцово и Подольске, Смоленске, Волгограде и Оренбурге. Еще восемь медцентров построили в Ростове-на-Дону, Улан-Удэ, Пушкине, Севастополе, Калининграде, Хабаровске, Омске и Петропавловске-Камчатском. Об их готовности Шойгу проинформировал Путина 15 мая.
Фото: Виталий Невар / ТАСС/РБК:
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Комментарии
Политика региона
15 мая 2020 21:44
Приказом 118 полковник (уже!) Каленов назначен начальником Калининградского госпиталя. Политика региона
11
15 мая 2020 21:37
В конце совещания Шойгу сообщил, что Каленова назначили начальником госпиталя приказом № 118. Политика региона
59
15 мая 2020 20:56
Он также поручил создать для врачей специальный раздел по этим вопросам на портале госуслуг. Политика региона
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