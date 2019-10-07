Путин в день рождения повысил зарплаты себе и Медведеву
7 октября 2019 21:40
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В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
Аналогичным образом повышаются зарплаты министра обороны, глав МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, СВР, ФСО и Государственной фельдъегерской службы, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК и так далее. Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в дипломатических представительствах и представительствах Российской Федерации при международных организациях.
Отдельными указами на 4,3% с 1 октября повышено денежное содержание председателя Следственного комитета и генерального прокурора.
Ранее Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплат дипломатическим работникам и остальным сотрудникам МИДа, а также федеральным госслужащих в соответствии с замещаемыми должностями и классными чинами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил «РИА Новости», что нынешнее повышение — это «плановая индексация».
В марте глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников и федеральных госслужащих с 1 октября 2019 года.
Фото: соцсети
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