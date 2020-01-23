Путин в Израиле рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
23 января 2020 18:26
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"Сам не знал, только что, несколько дней назад, <...> обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", — сказал он на церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле, куда приехал в качестве главного гостя форума "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом".
Российский лидер также отметил, что лишенные воды и тепла люди продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством.
"Непокоренный Ленинград стал настоящей легендой о величии силы духа и веры в победу его жителей — вершиной человеческого достоинства", — отметил президент.
Ранее он побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и мамой осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.
Также Путин пообщался с президентом Израиля Реувеном Ривлином, после чего принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
Изначально визит в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением российского правительства было принято решение сократить его до одного дня.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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