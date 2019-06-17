Путин ужесточил уголовную ответственность за "пьяные" ДТП

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Речь идёт об изменениях в статье 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Отныне за причинение тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трёх до семи лет тюрьмы (ранее максимальное наказание составляло до четырёх лет лишения свободы). В то же время в случае гибели человека в "пьяном" ДТП виновнику теперь будет грозить до двенадцати лет лишения свободы, а в случае гибели двух и более человек будет предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет (ранее — до девяти лет).