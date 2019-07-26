Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 26 июля, 20:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/07:
USD 63.16
0.04
EUR 70.29
-0.03
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин ужесточил наказание за фиктивный техосмотр

26 июля 2019 18:15
142
Причиной усиления административной и уголовной ответственности называют практику продажи
Президент России Владимир Путин подписал пакет законодательных актов, которые усиливают ответственность за оформление поддельной диагностической карты без реального прохождения технического осмотра, передает life.ru. Сведения публикует официальный портал правовой информации.

За оформление фальшивой карты без техосмотра предусмотрен штраф для граждан в размере до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. Также вводится уголовная ответственность за работу центров техосмотра без аккредитации в национальной системе. Кроме того, за управление транспортным средством без диагностической карты теперь грозит штраф в размере двух тысяч рублей.

Правительство объясняет эту меру чрезмерно распространённой практикой продажи карт техосмотра, без фактического осмотра автомобиля.

Наказывать будут должностных и юридических лиц за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра.

Несколько дней назад ужесточение наказания за фиктивный техосмотр одобрили в Совфеде. Сведения о техосмотре будут передаваться в облачное хранилище в Сети. Следить за соблюдением новых правил технического осмотра будет МВД. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
26 июля 2019  18:15
Причиной усиления административной и уголовной ответственности называют практику продажи "серых" диагностических карт.
Путин ужесточил наказание за фиктивный техосмотр
Причиной усиления административной и уголовной ответственности называют практику продажи "серых" диагностических карт.  Политика региона
138
26 июля 2019  15:46
Белоруссия никогда не станет разрывать отношения с Россией, которая является для Минска «братской страной».
Лукашенко заявил о нежелании рвать связь с Россией «ни за какие деньги»
Белоруссия никогда не станет разрывать отношения с Россией, которая является для Минска «братской страной».  Политика региона
132
26 июля 2019  15:14
На заседании был представлен инвестиционный проект по строительству в Сызрани завода по добыче и разливу пресной экологически чистой воды.
Состоялось заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области
На заседании был представлен инвестиционный проект по строительству в Сызрани завода по добыче и разливу пресной экологически чистой воды.   Политика региона
149
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1836
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1387
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1388
Весь список


Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
378
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
276
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
467
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
412
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
321
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
463
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
763
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
667
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
869
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
877
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
591
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
913
Весь список

Мероприятия
На форуме «iВолга 2.0» прошёл первый этап стратегического марафона для лидеров СО по нацпроектам
В выходные на Маяковском и Некрасовском спусках набережной Волги будут звучать джаз, барабаны «АШЕ» и хэндпаны
ГИБДД СО: Все транспортные средства должны иметь регистрационные знаки единого государственного образца
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные