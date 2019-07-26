Путин ужесточил наказание за фиктивный техосмотр
26 июля 2019 18:15
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За оформление фальшивой карты без техосмотра предусмотрен штраф для граждан в размере до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. Также вводится уголовная ответственность за работу центров техосмотра без аккредитации в национальной системе. Кроме того, за управление транспортным средством без диагностической карты теперь грозит штраф в размере двух тысяч рублей.
Правительство объясняет эту меру чрезмерно распространённой практикой продажи карт техосмотра, без фактического осмотра автомобиля.
Наказывать будут должностных и юридических лиц за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра.
Несколько дней назад ужесточение наказания за фиктивный техосмотр одобрили в Совфеде. Сведения о техосмотре будут передаваться в облачное хранилище в Сети. Следить за соблюдением новых правил технического осмотра будет МВД.
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