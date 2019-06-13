Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова
13 июня 2019 14:57
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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина и главу управления внутренних дел по ЗАО столицы генерал-майора Андрея Пучкова, передает РБК. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об увольнении Пучкова и Девяткина. Это произошло после того, как со специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков.
Решение прекратить дело против журналиста приняли по итогам криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз, заявил Колокольцев.
Он добавил, что МВД передало в Следственный комитет материалы расследования, которое провело подразделение собственной безопасности. Сотрудников полиции, задержавших Голунова, отстранили от работы на время проверки.
Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об увольнении Пучкова и Девяткина. Это произошло после того, как со специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков.
Решение прекратить дело против журналиста приняли по итогам криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз, заявил Колокольцев.
Он добавил, что МВД передало в Следственный комитет материалы расследования, которое провело подразделение собственной безопасности. Сотрудников полиции, задержавших Голунова, отстранили от работы на время проверки.
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