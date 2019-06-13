Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 13 июня, 16:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/06:
USD 64.52
-0.27
EUR 73.04
-0.17
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

13 июня 2019 14:57
87
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина и главу управления внутренних дел по ЗАО столицы генерал-майора Андрея Пучкова, передает РБК. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об увольнении Пучкова и Девяткина. Это произошло после того, как со специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков.

Решение прекратить дело против журналиста приняли по итогам криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз, заявил Колокольцев.

Он добавил, что МВД передало в Следственный комитет материалы расследования, которое провело подразделение собственной безопасности. Сотрудников полиции, задержавших Голунова, отстранили от работы на время проверки.




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
13 июня 2019  14:57
Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова
Об их увольнении глава МВД ходатайствовал после того, как с журналиста «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинения из-за недоказанности его участия в... Политика региона
86
12 июня 2019  16:30
Омбудсмен подчеркнула необходимость защиты всех людей, попадающих в судебно-следственную систему.
Москалькова рассказала, что сыграло роль в освобождении Голунова
Омбудсмен подчеркнула необходимость защиты всех людей, попадающих в судебно-следственную систему.   Политика региона
224
11 июня 2019  10:51
В департаменте экономразвития Самары снова сменился и.о. главы
В департаменте экономразвития Самары снова сменился и.о. главы
Перетасовка кадров здесь продолжается с начала весны. Политика региона
273
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1678
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1249
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1248
Весь список


Видео
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
125
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
296
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
276
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
372
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
360
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
309
Весь список

Фоторепортажи
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
185
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
512
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
542
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
304
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
606
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
533
Весь список

Мероприятия
На самарской набережной пройдут танцевальные и музыкальные программы в рамках проекта «Культурное сердце России»
В Самаре пройдет Девятый Инклюзивный Бал
Тысячи самарцев и гостей города принимают участие в квесте на улице Куйбышева
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные