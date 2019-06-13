Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

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Во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом об увольнении Пучкова и Девяткина. Это произошло после того, как со специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков.Решение прекратить дело против журналиста приняли по итогам криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз, заявил Колокольцев.Он добавил, что МВД передало в Следственный комитет материалы расследования, которое провело подразделение собственной безопасности. Сотрудников полиции, задержавших Голунова, отстранили от работы на время проверки.