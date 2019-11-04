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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин уволил 10 генералов СКР, МЧС и МВД, в том числе арестованного Мельникова

4 ноября 2019 22:00
91
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СК.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении 10 генералов СК, МЧС и МВД, в том числе обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Александра Мельникова, передает life.ru. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СК.

Напомним, Александр Мельников был задержан по делу о покушении на мошенничество. Его подозревают в вымогательстве взятки в 100 миллионов рублей. Сейчас генерал находится под арестом. 
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Комментарии



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4 ноября 2019  22:00
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — СК.
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