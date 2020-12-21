Путин утвердил состав Госсовета

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Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Государственного совета РФ, передает ТАСС. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"<…> Утвердить прилагаемый состав Государственного совета Российской Федерации", - говорится в указе, принятом в соответствии с новым законом о Госсовете.

В состав Госсовета во главе с Путиным вошли более 100 человек, включая глав регионов, парламентариев, ряда чиновников и представителей общественных объединений.

Согласно тексту, в состав Госсовета, который формируется теперь на основании отдельного федерального закона, вошли руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Согласно закону о Госсовете, по решению главы государства в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, однако они не входят в него автоматически. По должности в состав совета вошли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Закон о Госсовете был принят в развитие новых норм Конституции РФ. Согласно тексту, Госсовет - конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Пост председателя Госсовета занимает президент. В его состав по должности входят премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, руководитель администрации президента РФ, высшие должностные лица субъектов Федерации. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены представители местного самоуправления или иные лица.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС