Путин уточнил полномочия Медведева в Совбезе РФ

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Указом Путин переложил на замглавы Совбеза ряд назначений, за которые ранее отвечал глава государства. Так, занимающий этот пост будет назначать и освобождать от должности уполномоченного по правам ребёнка, первого заместителя секретаря Совбеза, главу секретариата замглавы СБ и заместителей секретаря Совбеза.В компетенцию замглавы Совбеза РФ также будет входить назначение помощников заместителя председателя и помощников секретаря Совбеза, своих непосредственных подчинённых в Администрации президента, начальников управлений президента и руководителей самостоятельных подразделений администрации.Фото: Kremlin