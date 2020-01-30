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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин установил зарплату Медведеву в Совбезе

30 января 2020 23:03
45
Сам Медведев оценил свои ощущения на новом месте на отлично.
«Установить денежное вознаграждение Заместителя Председателя Совета Безопасности Российской Федерации в размере 618 713 рублей в месяц», — говорится в указе, передает РБК. Документ вступил в силу с 16 января.

Должность замглавы Совбеза занимает Дмитрий Медведев после ухода с поста премьер-министра. Размер новой зарплаты Медведева совпадает с размером его прежнего вознаграждения на должности премьер-министра.

Путин предложил Медведеву новый пост замглавы Совбеза после его отставки. Президент сказал, что создаст эту должность специально для экс-премьера. Совет Федерации одобрил создание должности зампредседателя Совбеза 30 января.

Сам Медведев оценил свои ощущения на новом месте на отлично.

Отставке Медведева предшествовало выступление президента с посланием Федеральному собранию, в котором в числе прочих была анонсирована конституционная реформа. Место Медведева в новом правительстве занял бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.


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Комментарии


Политика региона
30 января 2020  23:18
В романе "Двенадцать стульев" Бендер произносит следующие слова: "Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни".
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
В романе "Двенадцать стульев" Бендер произносит следующие слова: "Эх, Киса, мы чужие на этом празднике жизни".   Политика региона
39
30 января 2020  23:03
Сам Медведев оценил свои ощущения на новом месте на отлично.
Путин установил зарплату Медведеву в Совбезе
Сам Медведев оценил свои ощущения на новом месте на отлично. Политика региона
40
30 января 2020  22:32
Речь идёт о банковских сведениях, государственных данных, операторах мобильной связи и интернет-сервисах.
Новый министр связи предлагает дать силовикам онлайн-доступ к данным россиян
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