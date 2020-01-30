Путин установил зарплату Медведеву в Совбезе

45

Должность замглавы Совбеза занимает Дмитрий Медведев после ухода с поста премьер-министра. Размер новой зарплаты Медведева совпадает с размером его прежнего вознаграждения на должности премьер-министра.Путин предложил Медведеву новый пост замглавы Совбеза после его отставки. Президент сказал, что создаст эту должность специально для экс-премьера. Совет Федерации одобрил создание должности зампредседателя Совбеза 30 января.Сам Медведев оценил свои ощущения на новом месте на отлично.Отставке Медведева предшествовало выступление президента с посланием Федеральному собранию, в котором в числе прочих была анонсирована конституционная реформа. Место Медведева в новом правительстве занял бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.