Путин установил зарплату Медведеву в Совбезе
30 января 2020 23:03
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Должность замглавы Совбеза занимает Дмитрий Медведев после ухода с поста премьер-министра. Размер новой зарплаты Медведева совпадает с размером его прежнего вознаграждения на должности премьер-министра.
Путин предложил Медведеву новый пост замглавы Совбеза после его отставки. Президент сказал, что создаст эту должность специально для экс-премьера. Совет Федерации одобрил создание должности зампредседателя Совбеза 30 января.
Сам Медведев оценил свои ощущения на новом месте на отлично.
Отставке Медведева предшествовало выступление президента с посланием Федеральному собранию, в котором в числе прочих была анонсирована конституционная реформа. Место Медведева в новом правительстве занял бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
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