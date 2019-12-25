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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

25 декабря 2019 21:15
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Глава государства подчеркнул, что россияне не всегда в курсе, какие есть результаты в реализации национальных проектов.
Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов, передает РИА Новости.

"Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться - это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такие ощущения", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства подчеркнул, что россияне не всегда в курсе, какие есть результаты в реализации национальных проектов. Путин, в частности сослался на данные опросов, проведенных Федеральной службой охраны. В ФСО работает подразделение, которое занимается исследованиями общественного мнения для органов власти по их запросу.

Так, по данным опросов, в сентябре 2019 года 30,6 процента респондентов ничего не знали о ходе реализации нацпроектов. Путин выразил недоумение тем, что такая ситуация вообще возможна. Он напомнил, что не раз обсуждал эту проблему с чиновниками. 
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Комментарии


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