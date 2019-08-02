Путин упростил порядок получения вида на жительство в РФ для ряда иностранцев
2 августа 2019 23:55
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Так, на упрощённый режим получения вида на жительство могут претендовать лица, которые были рождены на территории РСФСР и имели советское гражданство в прошлом, лица моложе 18 лет, родители которых либо постоянно живут в РФ, либо получают вид на жительство вместе со своими детьми, а также те, чьи родители или дети — россияне и постоянно проживают в стране.
В льготные категории иностранцев попадают и носители русского языка, а также те, кто сами или чьи родственники подвергались незаконной депортации с территории Крымской АССР. Полный список категорий можно прочесть в документе.
Согласно закону, срок рассмотрения запроса о выдаче вида на жительство сокращается с полугода до четырёх месяцев. Ещё одним новшеством является введение бессрочного вида на жительство.
Фото © Kremlin
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