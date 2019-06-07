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Путин сравнил ситуацию с «Северным потоком-2» с рейдерством

7 июня 2019 17:32
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Проект, уверен президент, отвечает национальным интересам всех его участников, в том числе европейских. Но в логику тех, «кто в рамках универсалисткой модели [мира] привык к вседозволенности», это не укладывается.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сравнил ситуацию, происходящую со строительством газопровода «Северный поток-2», с рейдерским захватом, передает РБК.

Свою речь российский лидер начал с того, что «быстрое становление новых, [развивающихся] экономик <...> плохо стыкуется» с представлениями других государств, которые «совершенно недавно казались им незыблемыми».

Примеров этому, считает глава государства, много. В пример он привел строительство газопровода «Северный поток-2», проект которого «полностью отвечает национальным интересам всех участников и России».Но это «не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели [мира] привык к исключительности и вседозволенности». Из-за этого проект пытаются «торпедировать».

Еще одним примером подобной практики, считает Путин, может послужить ситуация с китайской телекоммуникационной Huawei. Эту компанию, уверен Путин, «пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка». «Это уже называют в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — резюмировал глава государства.

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м. Предполагается, что протяженность каждой нитки составит 1224 км. Оператором строительства выступает компания Nord Stream AG. Ее единственным акционером является ПАО «Газпром». Также в проекте участвуют пять европейских компаний (австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper). По плану, «Северный поток-2» должен быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Против строительства проекта выступают США, некоторые страны Восточной Европы и прибалтийские республики. Так, в Госдепе прежде отмечали, что подобный проект, по мнению Вашингтона, может предоставить России «еще один инструмент для политического давления», а президент США Дональд Трамп обещал не допустить потока «трубопроводных долларов» в Россию.

В Кремле такие заявления связывали с попыткой американских властей заставить европейцев покупать более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов.


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Комментарии



Политика региона
7 июня 2019  17:32
Проект, уверен президент, отвечает национальным интересам всех его участников, в том числе европейских. Но в логику тех, «кто в рамках универсалисткой модели [мира] привык к вседозволенности», это не укладывается.
Путин сравнил ситуацию с «Северным потоком-2» с рейдерством
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