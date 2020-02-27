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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин сообщил о предложениях использовать двойника

27 февраля 2020 14:39
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По словам президента, предложение заменять его дублером из соображений безопасности возникало в начале 2000-х, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».
Президент Владимир Путин в интервью ТАСС сообщил, что отказался от идеи привлекать своего двойника, передает РБК.

Эти предложения возникали в начале 2000-х годов, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», рассказал он. В частности, предлагалось заменять Путина дублером на мероприятиях в местах, где президенту было находиться небезопасно.

Путину ранее неоднократно задавали вопросы о том, есть ли у него двойник. В частности, в 2001 году его об этом спросила жительница Костромской области. Она отметила, что президент постоянно общается с гражданами и лидерами других государств, «все время на виду, каждый день в перелетах». «Может быть, у вас есть двойник, а если нет, то когда вы отдыхаете?» — спросила она. В ответ на это Путин заявил, что двойника у него нет, «это все сказки», и указал, что действительно много ездит по стране и за границу, но не проводит каждый день в самолете.

В 2015 году вопрос о двойнике прозвучал после пресс-конференции Путина. Один из журналистов показал президенту фотографию с похожим на него человеком, на что глава государства сказал: «Нет у меня двойников. Зачем они мне?»

В августе 2000 года в интервью ТАСС Евгений Муров, который тогда возглавлял Федеральную службу охраны, также говорил, что у Путина нет двойников, назвав эту информацию «мифом и чушью».

В 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказывал, что в 1999 году не сразу согласился на предложение тогдашнего главы государства Бориса Ельцина стать премьер-министром с последующим выдвижением на пост президента. По его словам, сомнения были вызваны в том числе беспокойством о безопасности семьи и детей.




Фото: Константин Чалабов / РИА Новости / РБК










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Комментарии


Политика региона
27 февраля 2020  14:39
По словам президента, предложение заменять его дублером из соображений безопасности возникало в начале 2000-х, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом».
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