Путин сообщил о предложениях использовать двойника
27 февраля 2020 14:39
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Эти предложения возникали в начале 2000-х годов, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», рассказал он. В частности, предлагалось заменять Путина дублером на мероприятиях в местах, где президенту было находиться небезопасно.
Путину ранее неоднократно задавали вопросы о том, есть ли у него двойник. В частности, в 2001 году его об этом спросила жительница Костромской области. Она отметила, что президент постоянно общается с гражданами и лидерами других государств, «все время на виду, каждый день в перелетах». «Может быть, у вас есть двойник, а если нет, то когда вы отдыхаете?» — спросила она. В ответ на это Путин заявил, что двойника у него нет, «это все сказки», и указал, что действительно много ездит по стране и за границу, но не проводит каждый день в самолете.
В 2015 году вопрос о двойнике прозвучал после пресс-конференции Путина. Один из журналистов показал президенту фотографию с похожим на него человеком, на что глава государства сказал: «Нет у меня двойников. Зачем они мне?»
В августе 2000 года в интервью ТАСС Евгений Муров, который тогда возглавлял Федеральную службу охраны, также говорил, что у Путина нет двойников, назвав эту информацию «мифом и чушью».
В 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин рассказывал, что в 1999 году не сразу согласился на предложение тогдашнего главы государства Бориса Ельцина стать премьер-министром с последующим выдвижением на пост президента. По его словам, сомнения были вызваны в том числе беспокойством о безопасности семьи и детей.
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости / РБК
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